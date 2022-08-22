واشنطن تستدعي سفير روسيا للتحذير من تصعيد الحرب بأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، استدعاء السفير الروسي لديها، أناتولي أنتونوف، لإبلاغه تحذيرا من تصعيد الحرب في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزارة استدعت السفير الروسي، أنتونوف، الذي زار مقرها الخميس، لإبلاغه تحذيرا من أي تصعيد للحرب على أوكرانيا، بالأخص ما يتعلق بالمنشآت النووية.

وأكد أن التحذير تضمن دعوة موسكو إلى وقف جميع العمليات العسكرية في المنشآت النووية الأوكرانية، أو بالقرب منها، وإعادة سيطرة أوكرانيا بشكل كامل على محطة الطاقة النووية زابوريجيا إلى أوكرانيا.

وتتهم الشركة الأوكرانية المشغلة للمحطة النووية الأكبر في أوروبا، القوات الروسية، بالعمل على وصل المحطة بشبه جزيرة القرم وإلحاق الضرر بشبكة الكهرباء.

وفي 4 آذار/ مارس الماضي فرضت روسيا سيطرتها على محطة زابوريجيا، ومؤخرا شهد محيطها هجمات وقصف تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.

وتعتبر المحطة الأكبر في أوروبا، وتضم 6 مفاعلات نووية وتوفر نحو 20% من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5700 ميغاواط /ساعة.

كييف تقر بمقتل 9 آلاف جندي منذ بدء الغزو الروسي

أعلن القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، مساء الإثنين، أن نحو تسعة آلاف جندي أوكراني قتلوا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي.

من جانبه، ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب "جريمة دنيئة" بعد مقتل داريا دوغينا، ابنة مفكر شهير مؤيد للغزو الروسي، في انفجار سيارة تتهم موسكو كييف بتنفيذه.

ويُعدّ إعلان زالوجني من أحد التصريحات النادرة من مسؤولين أوكرانيين بشأن الخسائر العسكرية لكييف في حربها ضد القوات الروسية.

وتعود آخر تقديرات إلى منتصف أبريل/ نيسان حين أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن نحو ثلاثة آلاف جندي أوكراني قُتلوا ونحو عشرة آلاف أُصيبوا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحلّقت طائرتان عسكريتان أميركيّتان فوق دول عدّة في جنوب شرق أوروبا، الإثنين، في عرض جديد للقوة وللتأكيد على "التزام" الولايات المتحدة إلى جانب أعضاء "حلف شمال الأطلسي" على خلفية الحرب في أوكرانيا، حسبما أعلنت القيادة المركزية الأميركية.

وحقلت قاذفات "بي-52 ستراتوفورترس" المتمركزة في بريطانيا بعد ظهر الإثنين "بتحليقات منخفضة المستوى في جنوب شرق أوروبا".