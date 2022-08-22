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واشنطن وسيول تبدآن مناورات عسكرية كبيرة تُغضب بيونغ يانغ

تاريخ النشر: 22/08/2022 - 06:59

واشنطن وسيول تبدآن مناورات عسكرية كبيرة تُغضب بيونغ يانغ
تظاهرة في سيول مناهضة للمناورات المشتركة، اليوم (أ.ب.)
عرب ٤٨ / أ.ف.ب.
تحرير: بلال ضاهر

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم، الإثنين، إجراء مناورات عسكرية مشتركة بينهما، هي الأكبر منذ عام 2018، في خطوة يرجح أن تُغضب كوريا الشمالية التي صعّدت في الآونة الأخيرة من تهديداتها النووية.

وتعد واشنطن أبرز حليف أمني لكوريا الجنوبية، حيث تنشر نحو 28,500 جندي أميركي على أراضيها لحمايتها من جارتها النووية.

ويجري البلدان مناورات عسكرية مشتركة منذ فترة طويلة، لكنهما يشددان على أنها ذات طابع دفاعي، في حين تعتبرها كوريا الشمالية بمثابة تدريب على شن غزو.

وتمثل المناورات، التي تحمل اسم "أولتشي فريدوم شيلد"، استئنافا للتدريبات العسكرية واسعة النطاق بين البلدين بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا، وعقب جولات غير مثمرة من المفاوضات مع بيونغ يانغ.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن "أهمية هذه المناورات المشتركة هي إعادة بناء التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتمتين الموقف الدفاعي المشترك".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل المناورات، التي تستمر من 22 آب/أغسطس حتى الأول من أيلول/سبتمبر، لكنها عادة ما تشمل تدريبات ميدانية مشتركة برية وبحرية على صد هجمات والقيام بهجمات مضادة.

وخلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، اتفق الحليفان على "توسيع نطاق وحجم المناورات العسكرية المشتركة والتدريبات، لتعزيز الجاهزية المشتركة"، مشيرين إلى زيادة حجم التجارب الصاروخية الكورية الشمالية.

ويقول محللون إن كوريا الشمالية قد تستغل هذه المناورات كذريعة لإجراء مزيد من تجارب الأسلحة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، حذرت بيونغ يانغ من أنها "ستمحي" سلطات سيول بعد اتهامها بنشر فيروس كورونا في الشمال. وجاء هذا التهديد بعد أقل من شهر من تصريح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بأن بلاده "مستعدة لتحريك" قدراتها النووية في أي حرب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب صاروخية هذا العام، بينها إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات بعيد المدى، للمرة الأولى منذ عام 2017.

كما حذر مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون من أن النظام المعزول في الشمال يستعد لإجراء سابع تجاربه النووية.

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#كوريا الجنوبية
#الولايات المتحدة
#كوريا الشمالية
#مناورات عسكرية
#حلف دفاعي
#تجارب أسلحة

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