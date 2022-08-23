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مساعدات عسكرية أميركية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا

تاريخ النشر: 23/08/2022 - 23:53

مساعدات عسكرية أميركية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال مسؤولون أميركيون، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدات إضافية بقيمة 3 مليارات دولار تقريبا لتدريب وتجهيز القوات الأوكرانية على القتال.

وقال المسؤولون في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشييتد برس" إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة المساعدات، الأربعاء، وهو اليوم الذي يحتفل فيه الأوكرانيون بمناسبة استقلالهم، ويصادف أيضا ذكرى مرور 6 أشهر على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف المسؤولون (لم تسمهم) أن المساعدات ستكون لتمويل عقود شراء طائرات مسيرة وأسلحة ومعدات أخرى.

وأوضحوا أن إجمالي حزمة المساعدات التي يتم تقديمها في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية قد يتغير بين عشية وضحاها، لكن ليس بشكل كبير على الأرجح.

وقال مسؤولون مطلعون على الأمر، إنه بخلاف الحزم السابقة، يهدف التمويل الجديد لمساعدة أوكرانيا على تأمين وضعها الدفاعي على المدى المتوسط والطويل.

وركزت شحنات المساعدات العسكرية السابقة على تأمين احتياجات أوكرانيا الفورية من أسلحة وذخيرة وتضمنت عتادا يمتلكه البنتاغون بالفعل في مخزوناته ويمكن شحنه في وقت قصير.

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#الولايات المتحدة
#أوكرانيا

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