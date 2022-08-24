استئناف المعارك في شمال إثيوبيا بعد خمسة أشهر من الهدنة

استؤنفت المعارك، الأربعاء، في شمال إثيوبيا، على المناطق الحدودية لإقليم تيغراي، حيث يتبادل متمردو تيغراي والحكومة الاتهامات بخرق الهدنة التي أُعلنت قبل خمسة أشهر.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار "فورا" في إثيوبيا، وعبر عن الصدمة إزاء استئناف أعمال العنف.

وقال غوتيريش للصحافيين: "أشعر بصدمة وحزن عميقين للأنباء عن استئناف القتال في إثيوبيا"، مضيفا: "أناشد بقوة من أجل وقف فوري للقتال، والعودة إلى محادثات السلام بين الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي".

وصباح الأربعاء، اتهم متمردو تيغراي الجيش الإثيوبي أولا، بشن "هجوم واسع" على مواقعهم، قبل أن تتهمهم الحكومة الإثيوبية بدورها بـ"خرق" الهدنة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن الناطق باسم الجبهة، غيتاشو رضا قوله: "شنوا الهجوم في ساعة مبكرة هذا الصباح قرابة الساعة الخامسة، ونقوم بالدفاع عن مواقعنا".

وكتب في تغريدة عبر "تويتر" أن الجيش الإثيوبي وقوات خاصة وميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، شنوا هجومًا "واسع النطاق" على "مواقعنا في الجبهة الجنوبية".

وردت الحكومة الإثيوبية في بيان، بأن متمردي تيغراي "تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية" وشنوا "هجوما اليوم في الساعة 05:00" في منطقة تقع في جنوب تيغراي، و"انتهكوا الهدنة"، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة "ضغوط شديدة" على سلطات المتمردين في تيغراي.

والمنطقة معزولة عن بقية البلاد، ويتعذر التحقق بشكل مستقل من اتهامات كل منهما، أو من الوضع على الأرض.

وهذه المعارك هي الأولى منذ إعلان هدنة إنسانية نهاية آذار/ مارس، أتاحت الاستئناف التدريجي للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة التي تعيش ظروفًا قريبة من المجاعة.

وتحدثت كل من الحكومة والمتمردين، الأربعاء، عن معارك حول الطرف الجنوبي الشرقي من تيغراي، المتاخم لمنطقتي أمهرة من الغرب وعفر من الشرق.

وتقول ميليشيا "فانو" المحلية، التي ساندت الجيش الفدرالي في تيغراي، إن القتال يدور في منطقتي مهاغو وجميدو في منطقة أمهرة، على مقربة من منطقة كوبو، الواقعة أيضا في منطقة أمهرة ويحتلها متمردو تيغراي منذ هجوم مضاد عام 2021. وتؤكد ميليشيا "فانو" أنه لا يوجد قتال حاليا في تيغراي نفسها، ويتعذر التحقق ذلك من مصدر مستقل، وفق "فرانس برس".

من جهتها، أفادت منظمة غير حكومية محايدة تسمى "آبدا" تنشط في منطقة عفر، بوجود قتال في منطقة حدودية بين هذه المنطقة وجنوب شرق تيغراي.

وقالت إن "الجيش موجود بأعداد كبيرة (في منطقة) يالو وهو يطرد" متمردي تيغراي "من عفر".

من جانب آخر، أعلن سلاح الجو الإثيوبي الأربعاء، إسقاط طائرة قال إنها كانت تحمل أسلحة لتسليمها لجبهة تحرير شعب تيغراي، وقد خرقت المجال الجوي للبلاد عبر السودان، وهي تأكيدات وصفها غيتاتشو رضا بأنها "أكاذيب واضحة".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر إنساني لم تسمّه، القول إنّ السلطات المتمردة في تيغراي، صادرت "12 صهريجا" تابعا لبرنامج الأغذية العالمي في المنطقة، أي "500 ألف لتر من الوقود "لازمة لتوزيع المساعدات الغذائية.

وتسبب النزاع في أزمة إنسانية كبيرة في تيغراي، حيث دمّرت البنية الاقتصادية وحرمت من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية.

وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين الحكومة ومتمردي تيغراي، وتبادلا الاتهامات بالاستعداد لاستئناف المعارك، رغم تعهدات الجانبين المتكررة خلال الشهرين الماضيين الدخول في مفاوضات لم تبدأ بعد.

وفي بيان مؤرخ في 23 آب/ أغسطس، قال زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي، ديبريتسيون جبريميكايل، إنه عقدت "جولتان من الاجتماعات السرية" مع مسؤولين مدنيين وعسكريين، في أول اعتراف من أحد الجانبين بمحادثات مباشرة.

ولم يحدّد موعد أو مكان هذه المحادثات التي لم تؤكدها الحكومة.

وقال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، وليام دافيسون، إن القتال الحالي يجب أن ينتهي قبل أن "يتصاعد ويستحيل حربا".

وأضاف أن "هذا الانتهاك الخطير للهدنة التي تم التوصل إليها مطلع العام، يظهر ضرورة قيام الطرفين بتنظيم مفاوضات مباشرة دون شروط بمجرد توقف هذا القتال".

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي عن "قلقه العميق" الأربعاء، من تجدد القتال في شمال إثيوبيا بين الحكومة ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي، ودعا إلى "وقف التصعيد".

وفي بيان للاتحاد الإفريقي، دعا موسى فقي محمد "إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وحضّ الطرفين على استئناف المحادثات سعيا إلى حل سلمي" للصراع المستمر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وأكد فقي "التزام الاتحاد الإفريقي المستمر، بالعمل مع طرفي النزاع لدعم عملية سياسية توافقية لصالح البلاد"، داعيا الجانبين إلى التواصل مع أوباسانجو.

وبدأ النزاع في تيغراي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء، أبيي أحمد، الجيش الفدرالي إلى المنطقة لإطاحة السلطات المحلية التي تحدت سلطته لأشهر واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم.

ويتلقى الجيش الإثيوبي دعما من القوات الإقليمية وميليشيا الأمهرة بالإضافة إلى قوة من إريتريا المجاورة، التي لا تزال قواتها موجودة في غرب تيغراي.

وبعد انسحابهم، استعاد متمردو تيغراي السيطرة على معظم المنطقة في هجوم مضاد في منتصف 2021، تمكنوا فيه من دخول أمهرة وعفر المتجاورتين.