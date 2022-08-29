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باكستان: حصيلة الفيضانات ترتفع لـ1061 غريقا ودمار نحو مليون منزل

تاريخ النشر: 29/08/2022 - 10:22

باكستان: حصيلة الفيضانات ترتفع لـ1061 غريقا ودمار نحو مليون منزل
طالت الفيضانات أكثر من 33 مليونا شخصا (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع حزيران/يونيو في باكستان، إلى مصرع 1061 شخصا غرقا، على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة، اليوم الإثنين، عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقالت الهيئة إن 28 شخصا قضوا في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما لا تزال السلطات تحاول الوصول إلى بلدات معزولة تقع في مناطق جبلية في شمال البلاد ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الحصيلة.

وطالت الفيضانات أكثر من 33 مليونا شخصا أي أكثر من 14 % من سكان البلاد، فيما ألحقت دمار كاملا او أضرارا بحوالى مليون منزل على ما تفيد الحكومة.

وأوضحت الهيئة أن الفيضانات أتت على أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، فيما جرفت المياه 3400 كيلومترا من الطرقات و157 جسرا.

والأمطار الموسمية التي تستمر عادة من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر، أساسية لري المزروعات ولموارد المياه في شبه القارة الهندية، لكنها تحمل سنويا كما من المآسي والدمار.

وكان الرئيس الباكستاني عارف علوي جدد دعوته، أمس الأحد، للمجتمع الدولي من أجل تقديم المساعدة والإغاثة لدعم المتضررين من الفيضانات. وقال علوي -على تويتر- إن الفيضانات الأخيرة دمرت باكستان، حيث لقي أكثر من ألف شخص حتفه ولحقت أضرار بالبنية التحتية تقدر بمليارات الدولارات.

كما ناشد الرئيس المواطنين بالبلاد من أجل التبرع بسخاء لتقديم المساعدة لضحايا الفيضانات.

وعد مسؤولون باكستانيون أن فيضانات هذا العام يمكن مقارنتها بفيضانات عام 2010 التي تعد الأسوأ على الإطلاق، إذ لقي فيها أكثر من ألفي شخص مصرعه غرقا، وكان نحو خمس سكان البلاد محاصرين بالمياه.

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