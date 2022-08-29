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فريق الوكالة الدولية يتفقد محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

تاريخ النشر: 29/08/2022 - 08:07

فريق الوكالة الدولية يتفقد محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
(gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي صباح اليوم الإثنين أنه في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا التي تعرضت لضربات في الأسابيع الأخيرة.

وكتب غروسي في تغريدة "بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت في طريقها إلى زابوريجيا. علينا حماية أمن اوكرانيا وأمن أكبر محطة في أوروبا"، موضحا ان الفريق سيصل إلى الموقع "في وقت سابق خلال الأسبوع الحالي".

ولا تزال المخاوف مرتفعة بشأن حالة محطة الطاقة النووية. وقال الجانبان إن المحطة معرضة لخطر وقوع كارثة نووية بسبب هجمات الطرف الأخر. وينفي الجانبان اتخاذ إجراء ضد المنشأة، ولم يتسن التحقق حتى الآن من المعلومات الصادرة عن أي من الجانبين.

وقالت القوات الروسية، التي تحتل المحطة، إنها اضطرت إلى اسقاط طائرة مسيرة مسلحة أرسلها الأوكرانيون.

وأفادت تقارير إعلامية روسية بأن الطائرة سقطت فوق غطاء الأمان الذي يغطي المفاعل بعد إسقاطها. وتم تفجير المتفجرات التي كانت الطائرة تحملها بدون أي أضرار. ولم يتسن حتى الآن التأكد بشكل مستقل بشأن

وقالت روسيا إن الطائرة المسيرة كانت في طريقها لمهاجمة منطقة لتخزين قضبان الوقود المستنفد كما سقطت عدة مقذوفات صاروخية على مدينة إنرهودار الأوكرانية، الواقعة بالقرب من المفاعل، وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن القصف المدفعي.

كما سقطت عدة مقذوفات صاروخية على مدينة إنرهودار الأوكرانية، الواقعة بالقرب من المفاعل، وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن القصف المدفعي.

وبث عمدة مدينة إنيرغودار الأوكرانية ديميترو أورلوف صورا قال إنها لقصف روسي استهدف ليلا المدينة التي يقع فيها مفاعل زاباروجيا النووي في جنوب أوكرانيا. وقال إن القصف أدى إلى اشتعال النيران في مبان سكنية في المدينة.

وكانت الشركة الوطنية لتوليد الطاقة الذرية المشغلة لمحطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا قد قالت إن القصف الروسي للمحطة أحدث أضرارا في البنية التحتية، ما أدى إلى ارتفاع مخاطر تسرب الهيدروجين والمواد المشعة واشتعالِ حرائق.

وقالت الشركة إن عمال المحطة يعملون بكل جهد لضمان السلامة النووية والإشعاعية ورفع آثار الضرر.

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#روسيا
#أوكرانيا
#محطة زابوريجيا
#الحرب العالمية الثالثة
#رافاييل غروسي
#وكالة الطاقة

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