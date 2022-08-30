  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

"غازبروم" الروسية تعلق شحناتها من الغاز لـ"إنجي" الفرنسية "بالكامل"

تاريخ النشر: 30/08/2022 - 22:56

"غازبروم" الروسية تعلق شحناتها من الغاز لـ"إنجي" الفرنسية "بالكامل"
(Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية، مساء الثلاثاء، أنها ستعلق بالكامل شحناتها من الغاز لمجموعة "إنجي" الفرنسية اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، كون الأخيرة لم تسدد كامل ثمن شحنات الغاز التي تسلمتها في تموز/يوليو الماضي.

وقالت المجموعة الروسية، في بيان نشرته على حسابها على "تلغرام" إن "غازبروم إكسبورت أبلغت "إنجي" بتعليق كامل شحناتها من الغاز اعتبارا من أول أيلول/ سبتمبر 2022، إلى أن تتلقى كامل المبالغ المالية المستحقة مقابل الشحنات".

وبموجب مرسوم وقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نهاية آذار/مارس، أوضحت غازبروم أنه "يمنع تسليم كميات إضافية من الغاز الطبيعي لشارٍ أجنبي إذا لم يسدد هذا الشاري الثمن كاملا ضمن المهلة المحددة في العقد".

وأكدت "غازبروم" أنها لم تتلق حتى مساء الثلاثاء كامل المبالغ المستحقة لشحنات تموز/ يوليو.

ورفضت مجموعة "إنجي" التعليق على ما أعلنته "غازبروم".

وصباح الثلاثاء، أعلنت إنجي أنها تبلغت من غازبروم بتقليص إضافي وفوري لشحناتها من الغاز "بسبب خلاف بين الأطراف حول تنفيذ العقود".

وذكّرت المجموعة أنها سبق أن اتخذت إجراءات للتمكن من تزويد زبائنها حتى في حال توقف شحنات غازبروم.

وتراجعت شحنات الغاز الروسي للمجموعة الفرنسية في شكل ملحوظ منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا.

وردا على العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا، عمدت روسيا مرارا إلى تقليص شحناتها من الغاز لأوروبا.

بودكاست عرب 48

#غازبروم
#إنجي
#روسيا
#شحنات غاز

حوارات

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

البحرية الأميركية: الحرس الثوري حاول الاستيلاء على إحدى سفننا في الخليج
البحرية الأميركية: الحرس الثوري حاول الاستيلاء على إحدى سفننا في الخليج

2022-08-30

منذ 2015: الرياض ضبطت 700 مليون حبّة مخدّرة قادمة من لبنان
منذ 2015: الرياض ضبطت 700 مليون حبّة مخدّرة قادمة من لبنان

2022-08-30

التحقيق الجنائيّ بحقّ ترامب في ولاية جورجيا يمثّل أكبر تهديد له
التحقيق الجنائيّ بحقّ ترامب في ولاية جورجيا يمثّل أكبر تهديد له

2022-08-30

الأكثر قراءة

اشتباكات مسلّحة بالمنطقة الخضراء ببغداد: 12 قتيلا وعشرات الجرحى والصدر يضرب عن الطعام

اشتباكات مسلّحة بالمنطقة الخضراء ببغداد: 12 قتيلا وعشرات الجرحى والصدر يضرب عن الطعام

2022-08-29
اعتقال علاء زكارنة بقباطية و3 عمليات إطلاق نار بالضفة

اعتقال علاء زكارنة بقباطية و3 عمليات إطلاق نار بالضفة

2022-08-29
عرابة: الشرطة تقتاد عروسا بـ

عرابة: الشرطة تقتاد عروسا بـ"البدلة البيضاء" للتحقيق

2022-08-29
استطلاع: نتنياهو لا يستفيد من تحالف الصهيونية الدينية وبن غفير

استطلاع: نتنياهو لا يستفيد من تحالف الصهيونية الدينية وبن غفير

2022-08-29
حالة الطقس: موجة الحر تستمر حتى السبت

حالة الطقس: موجة الحر تستمر حتى السبت

2022-08-29