تقرير سري: إيران تخصب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي إضافية

أفاد تقرير لوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بإن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام ثاني مجموعة من ثلاث مجموعات لأجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6)، التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز، بحسب وكالة "رويترز"، اليوم الخميس.

وأضافت وكالة الطاقة، في تقرير سري عممته، أمس الأربعاء، على الدول الأعضاء، أن المجموعة الثانية من أجهزة الطرد المركزي تستطيع تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى خمسة بالمئة من درجة النقاء الانشطارية، بينما لم تتم تغذية المجموعة الثالثة بمواد نووية بعد.

وذكر تقرير منفصل، أنه تم بدء تشغيل المجموعة الأولى من أجهزة الطرد المركزي.

وفي وقت سابق، كرر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أمس الأربعاء، القول إن إيران لن تعود لتنفيذ الاتفاق النووي ما لم تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف التحقيقات بشأن ثلاثة مواقع إيرانية، سبق أن أعلنت الوكالة أنها عثرت فيها على آثار اليورانيوم المخصب.

وقال إسلامي، في حديث مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، إنه "إذا لم تغلق الأسئلة حتى يوم إعادة التنفيذ (للاتفاق النووي) فلن يكون هناك هذا اليوم".

وبحسب التسريبات الإيرانية لمسودة الاتفاق لإحياء الاتفاق النووي، في وقت سابق من الشهر الجاري، نقلا عن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، فإن هناك أربع مراحل لتنفيذ الاتفاق المحتمل بين طهران والمجموعة الدولية في مفاوضات فيينا النووية.

وتحل إعادة تنفيذ الاتفاق النووي، في المرحلة الثالثة التي تبدأ بعد 120 يوماً من إبرام الاتفاق. وهنا تشترط إيران إغلاق ملف التحقيقات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل انتقالها إلى تنفيذ هذه المرحلة.