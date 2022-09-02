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سريلانكا: الرئيس المخلوع سيعود إلى البلاد السبت

تاريخ النشر: 02/09/2022 - 09:05

سريلانكا: الرئيس المخلوع سيعود إلى البلاد السبت
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سينهي الرئيس السريلانكي المخلوع غوتابايا راجاباكسا إقامته في تايلاند ويعود إلى بلاده السبت، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع السريلانكية، اليوم الجمعة.

وقال المسؤول إن غوتابايا راجاباكسا "يقيم في فندق تايلاندي مثل سجين وهو مصمم على العودة". وأضاف "قيل لنا انه سيعود في وقت مبكر جدا من السبت".

وتابع المسؤول "أنشأنا للتو فرقة أمنية جديدة لحمايته بعد عودته السبت، تضم عناصر من الجيش ومجموعات من الشرطة".

وأوضح أن راجاباكسا كان لديه تأشيرة تسمح له بالبقاء في تالايند تسعين يوما. لكنه اختار العودة مع زوجته وحارسه الشخصي ومساعد آخر.

وينص الدستور السريلانكي على تأمين حراس شخصيين وآلية ومسكن للرؤساء السابقين.

وكان راجاباكسا فر من الجزيرة في 13 تموز/ يوليو بعد أربعة أيام على اقتحام منزله من قبل عشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية تتمثل بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية بسبب عدم توفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات.

وأدت أشهر من التظاهرات المطالبة برحيله أمام منزله، إلى مغادرته البلاد على متن طائرة عسكرية.

وقد لجأ أولا إلى جزر المالديف ثم إلى سنغافورة حيث أعلن استقالته.

وبعد انتهاء صلاحية تأشيرته التي تبلغ 28 يوما من دون تجديدها، انتقل إلى تايلاند حيث طلبت منه السلطات المحلية عدم مغادرة فندقه لأسباب أمنية، مما جعله شبه محتجز.

وبعد استقالته في منتصف ولايته البالغة خمس سنوات، فقد راجاباكسا (73 عامًا) الحصانة التي يتمتع بها بحكم منصبه، لذلك يمكن محاكمته.

وكان عدد كبير من قضايا الفساد المرفوعة أمام المحاكم السريلانكية، قد عُلّقت بعد توليه الرئاسة في 2019 ويمكن إحياؤها عند عودته.

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#غوتابايا راجاباكسا
#الرئيس السريلانكي المخلوع

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