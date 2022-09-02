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"الوثائق السرية" في منزل ترامب.. تفاصيل جديدة

تاريخ النشر: 02/09/2022 - 22:12

"الوثائق السرية" في منزل ترامب.. تفاصيل جديدة
ترامب (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

أعلنت وزارة العدل الأميركية اليوم، الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن "الوثائق السرية" التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، بولاية فلوريدا الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن مكتب التحقيقات عثر في آب/أغسطس الماضي أثناء تفتيشه مقر إقامة ترامب، على مجلدات فارغة موسومة بأنها ’سرية’؛ حسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس".

ونشرت الوزارة جردا تفصيليا للمواد المصادرة شمل محتويات 33 صندوقا عثر عليها في مكتب وغرفة تخزين داخل مقر إقامة ترامب.

وأوضح الجرد عثور مكتب التحقيقات على أكثر من 10 آلاف سجل حكومي، لكنه لم يذكر أية تفاصيل بشأن محتوى السجلات.

وبين أن المستندات التي تحوي "معلومات سرية" كانت مخزنة في صناديق وحاويات بالمنزل، كما جرى وضعها بين صحف ومجلات وملابس وأشياء شخصية أخرى، حسب الوكالة.

وقالت الوزارة إن مقر إقامة ترامب "لا يوجد به مكان آمن لمثل هذه الأسرار الحكومية الحساسة".

وفتحت الوزارة "تحقيقا جنائيا" بشأن وجود المستندات هناك، ومحاولات عرقلة التحقيقات خلال الأشهر الماضية.

وكشف الجرد عن 43 مجلدا فارغا موسومة بأنها "سرية" عثر عليها في صندوق بالمكتب، إضافة إلى 28 مجلدا فارغا مكتوب عليها "تعاد إلى هيئة الأركان" أو المساعد العسكري، جرى العثور عليها أيضا في خزانة بالمكتب.

وقالت الوزارة إنها "راجعت المستندات وفصلت السرية منها" لضمان تخزينها وفق البروتوكولات والإجراءات المناسبة، بحسب الوكالة.

ولم يوضح الجرد سبب إفراغ المجلدات أو ما حدث لأي من المستندات الموجودة بداخلها.

كما لم يصدر أي تعليق على الفور من محامي ترامب بشأن التطورات الأخيرة.

وفي 8 آب/أغسطس الماضي، داهم عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة ترامب في منتجع "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا، بإذن قضائي وبموافقة مدير مكتب التحقيقات ووزير العدل، بحثا عن وثائق سرية حكومية مفقودة رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض.

من جهته، نفى ترامب ارتكاب مخالفات، إلا أنه لم يقدم أي تفسير موثوق لسبب حصوله على الوثائق أو عدم إعادتها في وقت سابق.

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#دونالد ترامب
#أميركا
#وثائق ترامب

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