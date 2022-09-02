روسيا توقف نقل الغاز إلى أوروبا لأجل غير مسمى

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية اليوم، الجمعة، توقف خط أنابيب "نورد ستريم" الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز، بالكامل حتى انتهاء إصلاح توربين فيه، بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل السبت بعد عملية الصيانة.

وجاء في بيان "غازبروم" أنها اكتشفت "تسرب زيت" في التوربين خلال عملية الصيانة، وأفادت بأنها "حتى إتمام الإصلاح.. يعلق نقل الغاز عبر نورد ستريم بالكامل".

وكان من المقرر أن تستأنف روسيا غدا، السبت، إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم" بعد توقف جديد لثلاثة أيام أثار مخاوف في أوروبا التي تبذل جهودا مكثفة لتفادي أزمة طاقة هذا الشتاء.

وأكدت "غازبروم" اليوم، الجمعة، أنها اكتشفت هذه المشكلات التقنية خلال كشف فني جرى مع ممثلين عن مجموعة "سيمنز" الألمانية التي صنعت التوربين.

وأفادت المجموعة الروسية عن "تسرب زيت" في "الأسلاك الموصولة بعدادات السرعة لأحد الدوّارات".

ونشرت على تطبيق "تلغرام" صورة تظهر أسلاكا محاطة بسائل داكن اللون.

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق اليوم أن عمل خط الأنابيب "مهدد" بفعل انقطاع في قطع التبديل نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد هجومها على أوكرانيا.

وردت موسكو على العقوبات بخفض إمدادات الغاز إلى الأوروبيين بشكل حاد.

ويتهم الأوروبيون الكرملين باستخدام الغاز وسيلة ضغط عليها بسبب اعتمادها الكبير على مصدر الطاقة هذا، غير أن موسكو تنفي ذلك مشيرة إلى مشكلات فنية ناتجة عن العقوبات أو تأخير في تسديد المستحقات.

وتؤكد روسيا خصوصا أن العقوبات تمنعها من استعادة التوربين الذي أرسل إلى كندا لإصلاحه، فيما تؤكد ألمانيا حيث يفترض أن يكون التوربين مثبتا، أن موسكو هي التي تعيق استعادة هذه القطعة الأساسية.