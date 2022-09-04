أزمة الطاقة: أوكرانيا تحذر من ضربة روسية وأوروبا تتخذ إجراءات طارئة

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من ضربة روسية حاسمة في الشتاء بهدف زيادة الضغط على إمدادات الغاز إلى أوروبا، فيما قال الاتحاد الأوروبي إن دوله اتخذت إجراءات طارئة للحيلولة دون أزمة غاز خلال الشتاء المقبل.

وتأتي هذه التحذيرات والإجراءات، بعد قرار موسكو إغلاق عملاق الغاز الروسي "غاز بروم" خط غاز "نورد ستريم 1"، الجمعة، إلى أجل غير مسمى أمام أوروبا، وهو ما أثار تساؤلات بشأن الطرق البديلة أمام أوروبا لتجاوز أي نقص في إمدادات الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

ودعا الرئيس الأوكراني في رسالته اليومية، مساء السبت، إلى تغليظ العقوبات الغربية على روسيا لحرمانها من عائدات المحروقات، مضيفا أن موسكو تحاول زيادة الضغط على أوروبا عبر وقف ضخ الغاز بواسطة خط نورد ستريم 1 ، وذلك "لإضعاف وترهيب الدول في أوروبا".

وجاء الإجراء الروسي بعد ساعات من إعلان وزراء مالية مجموعة الدول السبع (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة)، أول أمس الجمعة، أنهم يخططون لتطبيق حد أقصى لسعر النفط الخام لروسيا ومنتجاتها البترولية.

وأعلن الكرملين أنه سيوقف بيع النفط لأي دولة تطبق الحد الأقصى.

ويستعد الاتحاد الأوروبي، باستثناء 3 من أعضائه، لحظر استيراد النفط الروسي اعتبارا من الخامس من كانون الأول / ديسمبر المقبل، وأيضا لمنع شركات التأمين الأوروبية من تغطية عمليات نقل النفط الروسي إلى وجهات أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو، إن دول الاتحاد الأوروبي ستواجه صعوبات في الشتاء المقبل، لكنها بالمقابل اتخذت إجراءات طارئة، والخيارات التي أمامها واضحة جدا.

وأشار بوينو إلى أن دول الاتحاد تلقت في الأشهر الماضية غازا من دول أخرى بلغت كميته نحو 21 مليار متر مكعب.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني، إن الاتحاد "على استعداد جيد" في حال الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي بفضل التخزين وإجراءات اقتصاد الطاقة.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن "تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغ حاليا قرابة 80% من الطاقة الاستيعابية، بفضل تنويع مصادر الإمدادات" حتى وإن اختلف الوضع بين دولة وأخرى.

يشار إلى أن أزمة الطاقة في أوروبا تتزامن هذا العام مع موجة جفاف غير مسبوقة في القارة العجوز منذ قرون، إضافة إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع في الأشهر القليلة الماضية مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.