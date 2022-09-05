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انتخاب ليز تراس رئيسة للوزراء في بريطانيا

تاريخ النشر: 05/09/2022 - 15:04

انتخاب ليز تراس رئيسة للوزراء في بريطانيا
وزيرة الخارجية تراس تخلف جونسون في رئاسة الوزراء(أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

انتخب المحافظون البريطانيون، اليوم الإثنين، ليز تراس (47 عاما)، رئيسة للوزراء لتخلف بوريس جونسون، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم في المملكة المتحدة.

ومن دون مفاجآت، نالت وزيرة الخارجية تراس 57 % من الأصوات، في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43 %، وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي، المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي إثر استقالة جونسون بداية تموز/يوليو الماضي.

وجاء الإعلان خلال انعقاد مؤتمر حزب المحافظين، في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت التوقعات والاستطلاعات تشير إلى أن تراس ستصبح زعيمة جديدة لحزب المحافظين، بعد تنافس على مدى أسابيع مع وزير المالية السابق ريشي سوناك.

وباتت تراس، البالغة من العمر 47 عاما، رابع رئيس وزراء من المحافظين منذ انتخابات 2015.

يأتي ذلك فيما تواجه بريطانيا أزمات عديدة، وربما هي في طريقها الآن إلى ما يحتمل أن يكون ركودا طويلا ناتجا عن ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 10.1 في المئة في يوليو.

وتعهدت تراس بالتحرك سريعا لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، قائلة إنها "ستضع من الأسبوع الأول خطة لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وتأمين إمدادات الوقود في المستقبل."

واضطر جونسون لإعلان استقالته في تموز/يوليو الماضي، بعد فضائح عدة. ومن المقرر أن يسافر إلى إسكتلندا للقاء مع الملكة إليزابيث، غدا الثلاثاء، لتقديم استقالته رسميا.

وأمضت ليز تراس المرشحة لرئاسة الوزراء في بريطانيا ورئاسة حزب المحافظين شمالي إنجلترا، ودرست في مدرسة حكومية في ليدز، هي من أبوين يؤيدان حزب العمال وتوجهاتهما يسارية، ودرست السياسةَ والاقتصاد والفلسفة في جامعة أوكسفورد.

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#بريطانيا
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#بوريس جونسون
#ليز تراس
#ريشي سوناك

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