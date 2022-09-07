بعدما أظهرت أنه سيُهزم في الانتخابات: بولسونارو يقول إن استطلاعات الرأي "تكذب"

قال الرئيس البرازيلي، غايير بولسونارو، اليوم الأربعاء، أن استطلاعات الرأي "كاذبة"، بعد أن أظهرت أنه سيُهزم أمام الرئيس اليساري السابق لولا دا سيلفا، وذلك خلال خطاب أمام الآلاف من أنصاره في برازيليا، بمناسبة مرور مئتي عام على الاستقلال.

وقال عن المعهد الذي منحه 32% فقط من نوايا التصويت وراء لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي حصل على نسبة 45%: "هنا ليست كذبة داتافولها". وأضاف: "هنا تسود الحقيقة".

وأضاف الرئيس معلّقا على حزب لولا العمالي الذي حكم البرازيل لمدة 14 عاما: "الآن يريدون العودة إلى مسرح الجريمة". وردد: "لن يعودوا".

ويعتزم بولسونارو جعل هذه المناسبة استعراض قوة، قبل انتخابات 2 تشرين الأول/ أكتوبر، الأكثر استقطابًا في تاريخ البرازيل الحديث.

وقال بولسونارو أمام حشود غفيرة في ساحة في العاصمة: "لم أر قط مثل هذه الجماهير بألوانها الخضراء والصفراء" التي ترمز إلى العلم البرازيلي.

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية في ريو دي جانيرو على طول شاطئ كوباكابانا، حيث تجمع آلاف الأنصار ظهرا.