بريطانيا: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 أيلول

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن قصر باكنغهام اليوم، السبت، أن مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية ستقام يوم 19 أيلول/سبتمبر الجاري في كنيسة "ويستمنستر" في لندن عند الساعة 11:00 (10:00 بتوقيت غرينتش).

وأكد القصر أن جثمان الملكة التي توفيت الخميس عن عمر 96 عاما، سينقل بعد ذلك إلى كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور غرب لندن.

ويرقد الجثمان حاليا في تابوت مغطى بالراية الملكية لإسكتلندا التي وضع عليها إكليل من الزهور في قاعة في قصر بالمورال في شمال شرق اسكتلندا.

وسينقل نعش الملكة برا لمسافة 290 كلم من المقر النائي إلى قصر هوليرود هاوس في ادنبره الأحد.

وفي عاصمة إسكتلندا، سينقل النعش من قصر هوليرود هاوس إلى كاتدرائية سانت جيلز حيث يبقى حتى الثلاثاء.

وسينقل جوا لاحقا إلى قصر باكنغهام في لندن قبل أن تسجى الملكة في قاعة ويستمنستر اعتبارا من الأربعاء.