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الرئيس الصيني يزور كازاخستان وأوزبكستان ويلتقي بوتين

تاريخ النشر: 12/09/2022 - 11:48

الرئيس الصيني يزور كازاخستان وأوزبكستان ويلتقي بوتين
لقاء جمع بوتين بالرئيس الروسي قبيل غزو أوكرانيا (gettyimages)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

يجري الرئيس الصيني شي جينبينغ، من الأربعاء إلى الجمعة المقبل، زيارتي دولة إلى كازاخستان وأوزبكستان، على ما ذكر الإعلام الرسمي الصيني اليوم الإثنين، في أول زيارة له خارج الصين منذ بدايات انتشار جائحة كورونا.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن شي سيشارك في قمة قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند في أوزبكستان، "وسيقوم بزيارتي دولة لكازاخستان وأوزبكستان".

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون الصين وروسيا والهند وباكستان، فضلا عن أربع دول في آسيا الوسطى هي كازاخستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان.

وتقعد القمة المقبلة لهذه المنظمة في 15 و16 أيلول/سبتمبر الجاري، في مدينة سمرقند الأوزبكستانية التي كانت محطة على طريق الحرير القديمة.

وقالت روسيا إن شي سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال القمة فيما تسعى موسكو إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا بعدما فرضت الدول الغربية عليها عقوبات غير مسبوقة منذ غزوها أوكرانيا.

وسبق أن التقى شي جينبينغ وفلاديمير بوتين في مطلع شباط/ فبراير في بكين في مناسبة حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية، قبل ثلاثة أسابيع على بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير.

ووقعت موسكو وبكين آنذاك إعلانا مشتركا يدعو إلى "حقبة جديدة" في العلاقات الدولية.

وتعود الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني إلى الخارج إلى كانون الثاني/يناير 2020 وكانت في بورما. وبعد أيام على عودته فرض اغلاق تام على مدينة يوهان الصينية مع بدء انتشار جائحة كوفيد-19.

ومنذ ذلك الحين، عقد شي محادثاته الدبلوماسية بشكل واسع عبر الانترنت. إلا انه استقبل قادة أجانب خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في شباط/فبراير الماضي، وشكلت أول لقاءات حضورية له مع مسؤولين أجانب منذ الجائحة.

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#الصين
#روسيا
#شي جينبينغ
#فلاديمير بوتين
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