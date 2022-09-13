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مفاوضات لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

تاريخ النشر: 13/09/2022 - 12:02

مفاوضات لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان
مقتل عشرات الجنود من أرمينيا باشتباكات مع أذربيجان (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل 49 جنديا أرمينيا على الأقل في مواجهات حدودية هي الأكثر دموية مع أذربيجان منذ الحرب بين الدولتين الواقعتين في القوقاز في 2020، حسبما أعلن رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الخارجية الروسية أنه "تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان ونتوقع الالتزام به"،

وقالت الخارجية الروسية في بيان مقتضب "ندعو يريفان وباكو إلى وقف التصعيد وحل المشاكل عبر الطرق الدبلوماسية".

وقالت روسيا إنها تفاوضت على وقفٍ لإطلاق النار مع أرمينيا وأذربيجان روسيا، وأعربت عن "قلق بالغ" وحثت البلدين على وقف التصعيد.

وقال باشينيان في خطاب أمام البرلمان في يريفان "حتى الساعة، لدينا 49 عسكريا قتلوا، وللأسف ليس هذا العدد النهائي".

وهذه أكبر حصيلة تعلن عنها يريفان منذ الحرب التي استمرت شهرا ونصف الشهر بين أرمينيا وأذربيجان في خريف العام 2020 ، للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الجبلية.

من جهتها، أقرت أذربيجان بـ"خسائر" خلال هذه المواجهات التي اندلعت في الليل، من دون أن تحدد عدد قتلى.

وقال باشينيان أمام البرلمان "القتال مستمر في اتجاه أو اتجاهين" لكن "شدة الأعمال العدائية تراجعت" في الصباح.

منذ خريف 2020، اندلعت اشتباكات متفرقة بين الجيشين، كان آخرها الأسبوع الماضي، عندما اتهمت أرمينيا جارتها بقتل أحد جنودها خلال اشتباكات على الحدود.

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