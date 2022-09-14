قتيلان بإطلاق نار بمعسكر للجيش التايلاندي

قتل جنديان وجرح ثالث صباح اليوم الأربعاء، عندما أطلق عسكري النار في مركز لتدريب الجيش التايلاندي في وسط بانكوك، حسب حصيلة أعلنتها سلطات تايلاند.

وقال الجيش التايلاندي في بيان إن "السرجنت ميجور يونغيوث مونغكورنكيم (59 عاما)، كان يحمل سلاحا ناريا غير معروف وأطلق النار على ضباط آخرين بالجيش".

وأضاف الكولونيل سيريشان نغا-ثونغ مساعد المتحدث باسم الجيش أن "جنديين قتلا وجرح ثالث ونقل إلى المستشفى"، موضحا أن مطلق النار "فر من مكان الحادث، لكن مفتشي الشرطة والجيش تمكنوا من اعتقاله داخل المجمع".

وتابع أن مطلق النار "يخضع لإجراءات قانونية".

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أن دوافع المهاجم ما زالت غير معروفة.

ووقع الحادث صباحا في مركز لتدريب الجيش الملكي التايلاندي، في حي بوسط العاصمة يدير فيه الجيش مباني عديدة.

وقال مساعد المتحدث إن "الجيش يعبر عن تعازيه لأسر الجنود المتوفين وتعاطفه مع الجريح"، مشددا على أن "هذا الحادث ما كان يفترض أن يقع".

وفي شباط/فبرير 2020 ، قتل 29 شخصًا في مجزرة ارتكبها جندي في مركز تجاري في ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد. وقالت السلطات إن المهاجم كان ضابط صف أطلق النار بعد مشادة مع رئيسه بشأن دين يتعلق ببيع عقار، حسب السلطات.

ويهيمن الجيش على المملكة، حيث يملك مواقع في كل مكان ويشارك في الحياة السياسية والاقتصادية على حد سواء.

وقد تعزز نفوذه منذ انقلاب 2014 الذي حمل الجنرال السابق برايوت تشان أو تشا إلى السلطة.