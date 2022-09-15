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روسيا تحذر الولايات المتحدة من تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

تاريخ النشر: 15/09/2022 - 18:15

روسيا تحذر الولايات المتحدة من تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى
شحنات أسلحة غربية تصل أوكرانيا (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة، من تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، وذلك في تصريحات صحافية صدرت عنها اليوم، الخميس.

وقالت المتحدثة الروسية إن الولايات المتحدة تعمل على تمديد وإدارة الاشتباكات في أوكرانيا قدر الإمكان.

وأوضحت أن الجيش الأميركي قام خلال الأشهر الأخيرة بتحضير القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد، وهو أمر لم يخفِه المسؤولون الأميركيون، بحسب قولها.

وتابعت أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها، الذين يزودون نظام كييف بالسلاح، أصبحوا في الواقع شركاء في جرائم الحرب".

وحذرت من أنه في حال قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، فسيعد ذلك "تجاوزا للخط الأحمر وسيجعل الولايات المتحدة طرفا مباشرا في الصراع".

وأكدت زاخاروفا أنه "في هذه الحالة تحتفظ موسكو بالحق في الدفاع عن أراضيها بكل الوسائل المتاحة، وبما تراه مناسبا".

في المقابل، ذكر الناطق باسم البيت الأبيض، جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة (إم إس إن بي سي)، اليوم، أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حزمة أخرى من المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا، إلا أنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بما في ذلك موعد وصولها.

وأوضح في مقابلة منفصلة مع شبكة (سي إن إن) إن إعلانا بهذا الشأن سيصدر "قريبا للغاية".

هذا وأظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على كيانات روسية وأفراد. وذكر الموقع، اليوم، أن العقوبات الجديدة استهدفت أكثر من 30 كيانا و40 فردا.

وحث البيت الأبيض، الصين، على عدم دعم موسكو في حربها ضد كييف، وقال إنه "يتعين على العالم كله أن يصطف في مواجهة عدوان موسكو على أوكرانيا وألا يكتفي بالمشاهدة".

وجاءت تصريحات كيربي بالتزامن مع اللقاء الذي جمع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة بأوزبكستان.

وقال المتحدث الأميركي إنه "لا نعتقد أنه يتعين أن يكتفي أحد بالمشاهدة... بل يتعين أن يصطف العالم كله للتنديد بما يفعله السيد بوتين".

وأضاف كيربي أن "هذا ليس الوقت المناسب لأي نوع من التواصل المعتاد مع السيد بوتين".

وعقد شي وبوتين لقاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في أول قمة مباشرة بينهما منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير شباط.

وقال كيربي إنه لم يتضح بعد إلى أي مدى ستدعم الصين حرب روسيا، ولفت إلى أن بكين لم تتحرك بعد لدعم بوتين ماديا أو تنتهك العقوبات المفروضة على موسكو.

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#البيت الأبيض
#موسكو
#الكرملين
#أوكرانيا
#الصين
#صواريخ بعيدة المدى

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