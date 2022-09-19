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أوكرانيا تتهم روسيا بقصف موقع محطة بيفدينوكراينسك النووية

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 12:30

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف موقع محطة بيفدينوكراينسك النووية
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

اتهمت شركة "إنرغوأتوم" الحكومية الأوكرانية، الإثنين، روسيا بقصف موقع محطة بيفدينوكراينسك النووية في جنوب البلاد.

وأعلنت الشركة المشغلة للمحطات النووية الأوكرانية على تطبيق تيليغرام أنه "في 19 أيلول/سبتمبر 2022 في الساعة 00,20 (21,20 ت غ الأحد) قصف الجيش الروسي المنطقة الصناعية حيث محطة بيفدينكراينسك النووية" مضيفة "وقع انفجار قوي على مسافة 300 متر فقط من المفاعلات".

وأكدت أن "مفاعلات المحطة الثلاثة تعمل حاليا بانتظام" مشيرة إلى أن القصف لم يتسبب بسقوط قتلى أو جرحى.

وأدى القصف إلى تحطم حوالى مئة نافذة في مبنى المحطة وإلى انقطاع ثلاثة خطوط للتوتر العالي فيها لفترة وجيزة، بحسب المصدر.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر "تيليغرام" أن "روسيا تعرض العالم بأسره للخطر. علينا وقفها قبل فوات الأوان" مرفقا المنشور بفيديو مراقبة بالأسود والأبيض يظهر انفجارا شديدا.

واستهدفت محطة نووية أوكرانية أخرى هي محطة زابوريجيا، الأكبر في أوروبا والتي تحتلها القوات الروسية، بعمليات قصف في الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف شديدة في الغرب.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بتحمل مسؤولية هذه الضربات وبالمجازفة بالتسبب بحادث نووي.

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#الحرب الروسية الأوكرانية
#قصف موقع
#محطة بيفدينوكراينسك النووية

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