إيران: اعتقالات عقب تظاهرات منددة بوفاة شابة احتجزتها "شرطة الأخلاق"

عرب ٤٨ / أ ف ب

شهدت إيران تظاهرات جديدة تنديدا بوفاة شابة إثر توقيفها من جانب "شرطة الأخلاق"، فيما نفت الأخيرة مجددا أي مسؤولية لها في هذه الحادثة.

وذكرت وكالتا "فارس" و"تسنيم" الإيرانيتان للأنباء أن تظاهرة أقيمت مساء أمس، الأحد، في سنندج عاصمة محافظة كردستان في شمال غرب إيران، فيما سارت تظاهرات أخرى الإثنين في جامعات عدة من العاصمة إيران.

وفي 13 أيلول/سبتمبر، أوقفت الشابة مهسا أميني (22 عاما)، المتحدرة من محافظة كردستان، في العاصمة طهران بحجة ارتداء "ملابس غير ملائمة"، على يد عناصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكلّفة التحقق من تطبيق القواعد الإسلامية ومنها إلزامية وضع الحجاب في الجمهورية الإسلامية.

وتفرض "شرطة الأخلاق" على النساء في إيران قيودا مشددة على الملبس، بينها منعهن من ارتداء معاطف قصيرة فوق الركبة أو سراويل ضيقة وسراويل جينز بها ثقوب، إضافة إلى الملابس ذات الألوان الفاقعة.

ودخلت الشابة في غيبوبة إثر توقيفها، وتوفيت الجمعة الفائت في المستشفى، بحسب قناة التلفزيون العامة وعائلتها.

واعتبر ناشطون أن وفاة مهسا أميني "مشبوهة"، غير أن شرطة طهران أكدت الأسبوع الفائت عدم حصول أي "احتكاك جسدي" بين الشرطيين والضحية.

وأثارت وفاة الشابة موجة غضب في إيران. كما طلب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فتح تحقيق في الحادثة.

وبعد تظاهرة أولى السبت في مدينة ساغير، مسقط رأس مهسا أميني، احتشد حوالي 500 شخص في تظاهرة في سنندج، وفق وكالة "فارس".

وأوضحت الوكالة أن "المتظاهرين أطلقوا شعارات ضد المسؤولين وحطموا زجاج بعض السيارات وأحرقوا حاويات قمامة"، مشيرة إلى أن الشرطة استخدمت "الغاز المسيل للدموع لتفريق" المتظاهرين وأوقفت عددا منهم.

وذكرت وكالة "فارس" أن "العديد من المتظاهرين على اقتناع بأن مهسا قضت تحت التعذيب".

وفي العاصمة الإيرانية، أطلق طلاب حركات احتجاجية في جامعات عدة، بينها جامعتا طهران وشهيد بهشتي، مطالبين السلطات بـ"إيضاحات" بشأن وفاة الشابة، وفق وكالة تسنيم.

ونفى قائد شرطة طهران الجنرال حسين رحيمي، مجددا "الاتهامات الظالمة في حق الشرطة".

وقال "لم يحصل أي إهمال من جانبنا. لقد أجرينا تحقيقات (...) وكل الأدلة تثبت عدم حصول أي إهمال أو أي سلوك غير ملائم من جانب شرطيينا".

وأضاف "ما حصل حادث مؤسف ونأمل ألا نشهد يوما مثل هذه الحوادث مجددا".

وجدد رحيمي قوله إن الشابة خرقت قواعد اللباس، مشيرا إلى أن الشرطيين طلبوا من أقارب مهسا تزويدها بـ"ملابس لائقة".

وفي يوم وفاتها، نشر التلفزيون الحكومي مقطع فيديو قصيرا من كاميرا مراقبة يظهر إمرأة عُرّف عنها على أنها مهسا أميني تنهار في مركز الشرطة بعدما تحدثت معها شرطية.

وعلق والد الفتاة أمجد أميني على ذلك قائلا لوكالة "فارس" الإثنين إن "الفيديو مجتزأ"، ومشيرا إلى أن ابنته "نُقلت بصورة متأخرة إلى المستشفى".

وقال وزير الداخلية، أحمد وحيدي، السبت إن "مهسا كان لديها على ما يبدو مشكلات (صحية) سابقة"، و"أجريت لها عملية جراحية في الدماغ حين كانت في الخامسة من العمر".

لكنّ والد الضحية نفى هذه المعلومات، مؤكدا أن ابنته كانت "بصحة ممتازة".

وأُوقفت الشابة خلال زيارتها طهران مع عائلتها.

وقد واجهت الشرطة الأخلاقية في الأشهر الأخيرة انتقادات بسبب استخدامها العنف في تدخلاتها.

وأعرب العديد من صانعي الأفلام والفنانين والرياضيين والشخصيات السياسية والدينية، عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة.

ودعا الرئيس الإيراني السابق وزعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي السلطات إلى "تقديم مرتكبي هذا العمل إلى العدالة".