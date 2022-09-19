المستشار الألماني في جولة خليجية تبدأ بالسعودية

يقوم المستشار الألماني، أولاف شولتس، في نهاية الأسبوع الجاري، بزيارة رسمية لثلاث دول خليجية على رأسها السعودية وعلى جدول أعماله أزمة الطاقة، بحسب أفاد الناطق باسمه، اليوم الإثنين.

وأوضح المتحدث الألماني، شتيفن هيبشترايت، خلال مؤتمر صحافي دوري، أن المستشار الذي يقوم بجولته برفقة وفد من كبار ممثلي عدد من القطاعات الاقتصادية، سيزور على التوالي السعودية يوم السبت المقبل، ثم الإمارات وقطر، في اليوم الذي يليه (الأحد)، قبل أن يعود مساء إلى برلين.

ولم يفصل المتحدث في الوقت الحاضر المواضيع التي ستتناولها المحادثات لكن من المتوقع أن تتصدرها أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. واكتفى بالقول، ردا على سؤال في هذا الشأن، إنه "سيكون من المدهش ألا يتم بحث هذا الموضوع تحديدا".

وفي السعودية، ثاني دولة منتجة للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، سيلتقي شولتس الملك سلمان "إذا كانت صحته تسمح بذلك" وولي العهد محمد بن سلمان، الذي واجه موجة تنديد ومقاطعة بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، قبل أقل من أربع سنوات.

وخلص تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى أنّ الحاكم الفعلي للمملكة، الأمير الشاب بن سلمان، "أجاز" عملية قتل خاشقجي، لكنّ الرياض تنفي ذلك مشيرة إلى ضلوع عناصر مارقين في الجريمة المروّعة.

وبعد فترة مقاطعة، يعود محمد بن سلمان إلى الساحة الدولية مع استقباله الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي زار السعودية ضمن جملة إقليمية في منتصف تموز/ يوليو الماضي، وزيارته فرنسا في نهاية الشهر ذاته حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأكد المتحدث باسم شولتس أن "جريمة قتل خاشقجي ستحتل بالتأكيد حيزا من المناقشات" خلال زيارة شولتس. ويلتقي المستشار الألماني، يوم الأحد المقبل، رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، قبل أن يجتمع بعد الظهر مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

وسبق أن زار وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، في آذار/ مارس الماضي، قطر والإمارات بحثا عن بدائل للغاز الروسي الذي كان يشكل 55% من واردات الغاز في ألمانيا قبل الحرب في أوكرانيا.

وحذر البنك المركزي الألماني، اليوم الإثنين، بأن وضع الإمدادات بعد توقف الواردات من روسيا "سيكون صعبا للغاية في الأشهر المقبلة"، مشيرا إلى احتمال تسجيل انكماش في أكبر اقتصاد أوروبي.