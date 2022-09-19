صفقة تبادل أسرى بين واشنطن وطالبان

سلمت حركة طالبان، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة جنديا أميركيا سابقا في مقابل الإفراج عن زعيم حرب سابق هو حليف كبير لنظام حركة طالبان، على ما أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، إن الحركة أخلت سبيل المهندس الأميركي مارك فريريتشز، مقابل إفراج الولايات المتحدة عن شخصية كبيرة في حركة طالبان.

وأفاد القائم بالأعمال الأفغاني، في مؤتمر صحافي بالعاصمة كابل، أنهم تبادلوا فريريتشز في مطار كابل صباح اليوم مع حاج بشير نورزاي الذي ظل محتجزا بالولايات المتحدة لعقود.

ووفق وكالة رويترز، فإن فريريتشز يعمل مهندسا، وهو محارب قديم بالبحرية الأميركية وعمل في أفغانستان لمدة 10 سنوات بمشاريع التنمية. وتم اختطافه مطلع شباط/فبراير 2020.

ووصل زعيم الحرب الأفغاني بشير نورزاي، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بعد إدانته بتهمة الاتجار بالهيرويين، مساء الأحد، إلى كابل على ما أفاد مسؤولون عدة في الحكومة الأفغانية.

وأوضح الناطق باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد، لوكالة فرانس برس أن بشير نورزاي لا يشغل أي منصب رسمي داخل حركة طالبان، لكنه "قدم دعما كبيرا بما يشمل الأسلحة" خلال بروز الحركة في التسعينيات.