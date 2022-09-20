أوروبا تعلن جمود الملف النووي وإيران تؤكد: جادون بالتوصل لاتفاق جيد

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه لا جديد في ملف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، وإنه لا يتوقع حدوث أي جديد خلال هذا الأسبوع، وبينما قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إنه لن يكون هناك عرض أفضل أمام إيران لإحياء الاتفاق النووي، قال الرئيس الإيراني إن بلاده صادقة في مفاوضاتها، مشيرا إلى إمكانية التوصل لاتفاق جيد.

وأضاف بوريل أن الردود الإيرانية لا تساهم في تحقيق نتيجة نهائية، إلا أنه أشار إلى أن الأطراف المتفاوضة لا تزال قريبة من تحقيق نتيجة نهائية بشأن الاتفاق النووي. وأكد، خلال مؤتمر صحافي بنيويورك، أن المقترح الذي تقدم به لإحياء الاتفاق النووي سيبقى على الطاولة، وقال إنه لا يرى حلا أفضل منه.

من جهته، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن أمله في أن يستمر الحوار بين أطراف الاتفاق النووي الإيراني، وأن تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء.

وقال دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي، إن الأمين العام الأممي أعرب لإيران والأطراف الأخرى عن الحاجة إلى إظهار المرونة والمضي قدما في الاتفاق النووي. وأشار إلى أنه من المنتظر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة الأسبوع الجاري.بدورها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إنّ إيران لم تقدم ردا إيجابيا على مقترح الاتفاق النووي. وأكدت، خلال لقاء بالصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن فرصة إيجاد حل تراجعت بسبب تراجع طهران عن بعض من الالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية، وفق تعبيرها.

ولم تستبعد الوزيرة الفرنسية احتمال لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون بنظيره الإيراني، الذي سيكون حاضرا في نيويورك هذا الأسبوع، وقالت للصحافيين إن نافذة الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي ستغلق قريبا، لكن إيران لم تقدم حتى الآن ردا إيجابيا على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق.

من ناحيتها، قالت الرئاسة الروسية إنه لا يزال هناك عدد من القضايا الخلافية في الاتفاق النووي الإيراني ينبغي العمل على حلها. وأضاف الكرملين أن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الملف النووي الإيراني تلبي مصالح جميع الدول.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد، مسا الإثنين، أن بلاده صادقة في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى إمكانية التوصل لاتفاق جيد.

وقال رئيسي في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" لقناة "سي بي إس" الأميركية، إن إيران جادة في التوصل لاتفاق جيد وعادل، لكن هذا الاتفاق يجب أن يحتوي على ضمانات بحيث لا تنسحب منه أميركا.

وأضاف رئيسي " لقد نقضت أميركا العهد، لذلك لا معنى للاتفاق إذا لم يلتزموا به، مشددا على أن طهران لا يمكنها الوثوق بواشنطن فقد جربتها في السابق".

وتساءل الرئيس الإيراني عما يدفع واشنطن لفرض عقوبات جديدة على إيرانيين أثناء المفاوضات النووية إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وانسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في أيارمايو 2018، وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران، التي قامت تدريجيا بانتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق ردا على ذلك.