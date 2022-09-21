أفغانستان: قتلى وجرحى في انفجار بالعاصمة كابُل

أعلن مسؤول بحركة طالبان، اليوم الأربعاء، مقتل 3 أشخاص على الأقل، وإصابة 13 آخرين جراء انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال متحدث شرطة كابل، خالد زدران، إن الانفجار وقع في مطعم بحي ديهمازانغ غربي العاصمة، بحسب ما نقلت عنه وكالة "أسوشييتد برس".

وأضاف زدران أن فريقا من الشرطة وصل إلى مكان الحادث للتحقق من أسباب الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وتكررت الانفجارات والعمليات الانتحارية في أفغانستان، مؤخرا، واستهدف معظمها مساجدَ في كابُل.

وفي الثاني من الشهر الجاري، أعلن مسؤولون أفغان أن انفجارا هز مسجدا مزدحما في غرب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل، بينهم رجل دين بارز، وأصيب ما لا يقل عن 21 شخصا.