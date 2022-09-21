بايدن يتهم بوتين بانتهاك النظام العالميّ

اتهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، روسيا، بانتهاك النظام العالمي "بوقاحة"، بسبب حربها على أوكرانيا، فيما وعد بمساعدات غذائية بمليارات الدولارات، ودعم توسيع مقاعد مجلس الأمن الدولي، لتشمل دولا نامية.

وعلى غرار العديد من رؤساء الدول والحكومات الذين توالوا على الكلام قبله، الثلاثاء، في اليوم الأول من أعمال الجمعية العامة، هاجم بايدن، الأربعاء، بشكل صريح روسيا التي أعلنت عن تعبئة آلاف الاحتياطيين، ولوحت بالتهديد باستخدام السلاح النووي.

وقال الرئيس الأميركي: "هذه الحرب تقضي على حق أوكرانيا في الوجود، بكل بساطة".

وأضاف أن روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، "انتهكت بوقاحة المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا أن القوات الروسية "هاجمت المدارس وسكك الحديد والمستشفيات الأوكرانية كجزء من هدفها".

من جهته، وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي اتهم من على منبر الأمم المتحدة، روسيا بأنها، مسؤولة عن "عودة الإمبريالية والاستعمار"، الأربعاء، المجموعة الدولية إلى "ممارسة أقصى الضغوط" على بوتين.

(Getty Images)

وفي حين تبدي دول الجنوب انزعاجا متزايدا من تركيز الغربيين على أوكرانيا رغم الأزمات المتعددة التي تعاني منها البشرية في أنحاء العالم، مد الرئيس الأميركي اليد إلى الدول النامية.

وأعلن الرئيس الأميركي بشكل خاص، الأربعاء، عن مساعدة جديدة بقيمة 2,9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم، تضاف إلى مبلغ 6,9 مليار دولار وعدت به واشنطن، لمكافحة الجوع في العالم.

وقال: "في أي بلد في العالم، ومهما كانت أسباب انقساماتنا عندما لا يستطيع الأهل إطعام أطفالهم، لا يهم شيء آخر، لا شيء".

وفي تصريح مشترك، أكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وكولومبيا ونيجيريا وإندونيسيا "التزامها بالعمل بشكل عاجل وعلى نطاق واسع وبالتنسيق لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة لمئات ملايين الأشخاص في كافة أنحاء العالم". وتعهّدت خصوصًا بزيادة مساعداتها المالية للمنظمات الإنسانية وبعدم فرض قيود على أسواق الغذاء والأسمدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد قال في افتتاح أعمال الجمعية العامة، الثلاثاء، إن "أزمة القدرة الشرائية تتفاقم، الثقة تتلاشى، التفاوتات تتزايد وكوكبنا يحترق"، منددا بما وصفه بأنه "خلل هائل" يعيق التصدي للمشاكل وإيجاد حلول ناجعة لها.

(Getty Images)

واعتبر الأمين العام أن "هذه الأزمات تهدد مستقبل البشرية ومصير الكوكب. ... دعونا لا نخدع أنفسنا. يلوح في الأفق سخط عالمي في الشتاء".

من جانب آخر، أبدى بايدن تأييده لإصلاح كبير في مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد الأعضاء الدائمين، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، وغير الدائمين.

وهو مطلب قديم لليابان وعدة دول نامية. وكان رئيس السنغال ماكي سال الذي يرأس الاتحاد الإفريقي قال، الثلاثاء، من على منبر الأمم المتحدة: "لقد آن الأوان لدعم المطلب الأفريقي العادل والمشروع بشأن إصلاح مجلس الأمن".

ورغم أن هذه المسألة تطرق إليها الكثير من القادة، إلا أن أوكرانيا ستبقى بدون شك لبقية الأسبوع محور الكلمات التي سيلقيها عدد كبير من القادة.

وخطاب الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، موضع ترقب شديد رغم أنه لم يحضر إلى نيويورك، ونال إذنا خاصا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتحدث عبر الفيديو.