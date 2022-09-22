الثاني بيومين: زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب المكسيك

هز زلزال عنيف بلغت قوته 6,5 درجات المكسيك صباح اليوم الخميس، على ما أعلن المركز الوطني للزلازل، وهو الزلزال الثاني الذي يضرب البلاد خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وضربت هزة شديدة العاصمة مكسيكو بحسب صحافيي وكالة فرانس برس. وحدد مركز الزلزال في ولاية ميشواكان بغرب المكسيك على مسافة 81 كلم من مدينة كوالكومان، بحسب المركز الوطني للزلازل.

ومساء الإثنين، ضرب زلزال قوي غربي المكسيك، وتسبب في اهتزاز المباني بالعاصمة مكسيكو، وسط تحذيرات من رصد أمواج تسونامي قبالة السواحل الغربية.

وأفاد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على "تويتر"، بأن شخصا قتل جراء سقوط حطام في مركز تسوق في مانزانيو في ولاية كوليما غربا. لكنه أشار إلى عدم وجود أي أضرار خطيرة في مكسيكو.

وذكرت الوكالة الوطنية لرصد الزلازل أن شدة الزلزال بلغت 7.4 درجات على مقياس ريختر، في حين قال المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي إن شدته بلغت 7.6.

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 59 كلم جنوب كوالكومان في ولاية ميشواكان على ساحل المحيط الهادي، وفي عمق حوالي 15 كيلومترا.

وتزامن الزلزال مع ذكرى زلزالين شديدين وقعا عامي 1985 و2017، إذ كان سكان العاصمة يتدربون على مواجهة الهزات الأرضية قبل نصف ساعة فقط من حدوث الهزة.

وتنظم السلطات تدريبا على مواجهة الزلازل كل عام في ذكرى وقوع الزلزالين الكبيرين، ففي مثل هذا اليوم من عام 2017 أدى زلزال بقوة 7.1 درجات لمقتل 369 شخصا، وفي التاريخ نفسه من العام 1985 وقع زلزال بقوة 8.1 درجات ودمر وسط العاصمة مخلفا أكثر من 10 آلاف قتيل.