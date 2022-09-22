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غروسي: لا حل للقضايا العالقة بمفاوضات النووي

تاريخ النشر: 22/09/2022 - 10:10

غروسي: لا حل للقضايا العالقة بمفاوضات النووي
"مستعدون لإعادة التواصل مع إيران" (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات والعربي الجديد
تحرير: محمد وتد

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، إنه ليس هناك أمل في حل القضايا العالقة بين إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة، في الوقت الذي تصر فيه طهران على غلق تحقيقات تجريها الوكالة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأبلغ غروسي الصحافيين في الأمم المتحدة بأن "هذه القضايا لا أمل في حلها"، مضيفا أنه يرغب في أن يلتقي بالإيرانيين في غضون أيام قليلة.

وتابع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها قدرة محدودة على الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية.. نحن مستعدون لإعادة التواصل مع إيران".

وبعد شهور من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، بدا أن الاتفاق النووي على وشك العودة للحياة في مارس/آذار الماضي. لكن المفاوضات انهارت بسبب عدة قضايا، من بينها إصرار طهران على إغلاق وكالة الطاقة الذرية تحقيقاتها في آثار يورانيوم تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة قبل إحياء الاتفاق النووي.

وأواخر مايو/أيار الماضي، تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا قدمت مسودته الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة. وانتقد القرار إيران، داعياً إياها إلى التعاون "الفوري" مع الوكالة. وإيران من جهتها، رفضت القرار وردت عليه بإطفاء 27 كاميرا مراقبة موضوعة في منشآتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتحولت قضية المواقع الثلاثة إلى عقبة أمام الاتفاق بالمفاوضات النووية الحالية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إذ تصر إيران على ضرورة إغلاق تحقيقات الوكالة بشأن هذه المواقع، لكن الوكالة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أكدت رفضها إغلاق هذا الملف "سياسيا".

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#مفاوضات النووي
#النووي الإيراني
#الطاقة الذرية
#رافاييل غروسي

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