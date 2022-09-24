إيران: اعتقال 739 متظاهرا من محافظة واحدة

اعتقلت الشرطة الإيرانية أكثر من 700 شخص في محافظة واحدة خلال أكثر من أسبوع من الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني بينما كانت تحتجزها الشرطة، حسبما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء، السبت.

وأعلن الجنرال عزيز الله مالكي، قائد شرطة محافظة كيلان "اعتقال 739 من مثيري الشغب بينهم 60 امرأة" وفق الوكالة.

وشكّلت طهران، مساء الجمعة، مسرحا لتظاهرات غاضبة جديدة، بعد أسبوع من احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الآداب، فيما أدى قمع المظاهرات إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا إثر قمع الأجهزة الأمنية (عندما كانت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام تشير إلى 17 قتيلا فقط).

وصدر عن الإعلام الإيراني الرسمي التابع للنظام، صباح اليوم السبت، أنّ 35 شخصا قُتلوا على الأقل في المظاهرات.

وتُظهر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحققت منها وكالة "فرانس برس"، رجلا يرتدي زيا عسكريا يطلق النار على متظاهرين لم يُحدَّد عددهم حتى الآن، في منطقة شهر ري في جنوب العاصمة الإيرانية.

وتُظهر لقطات أخرى محتجين يركضون أمام فندق بارك رويال في شمال طهران، في شارع شهد فوضى وإشعال حرائق. وسُمع دوي ما لا يقل عن ثماني طلقات لم يُحدد مصدرها.

وأوقفت شرطة الأخلاق مهسا أميني (22 عاما) في 13 أيلول/ سبتمبر، وتوفيت في مستشفى بعد ثلاثة أيام. وقال ناشطون إنها تلقت ضربة على رأسها، لكن السلطات الإيرانية نفت ذلك، وأكدت أنها فتحت تحقيقا في الحادثة.

وقتل 35 شخصًا على الأقلّ في التظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في مناطق عدة من إيران منذ إعلان وفاة أميني وتخللتها مواجهات، بينهم عناصر في قوى الأمن، بحسب وسيلة إعلام إيرانية رسمية، لكنّ، منظمة "هيومن رايتس إيران" التي مقرها في النروج، أقرّت، الجمعة، بمقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في الاحتجاجات.

وذكر ناشطون ووسائل إعلام، الجمعة، أن متظاهرين اشتبكوا في مدن إيرانية عدة مع قوات الأمن وأحرقوا سيارات للشرطة ورددوا شعارات معارضة للحكومة.