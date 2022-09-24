بايدن يتوعد بالمزيد من العقوبات على روسيا

توعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بفرض المزيد من العقوبات على روسيا على خلفية استفتاءات ضم مقاطعات أوكرانية إليها.

وقال بايدن، في بيان، نشر في وقت متأخر، الجمعة، على موقع البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بأي أراض أوكرانية على أنها أي شيء آخر سوى جزء من أوكرانيا.

وأضاف أن "استفتاءات روسيا صورية، وهي ذريعة كاذبة لمحاولة ضم أجزاء من أوكرانيا بالقوة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".

وكانت قد بدأت أمس، الجمعة، "استفتاءات" الضمّ في المناطق الأوكرانية الخاضعة بشكل كامل أو جزئي لسيطرة روسيا، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية، في خطوة اعتبرتها كييف "صورية"، فيما دانتها الدول الغربية واعتبرتها غير قانونية وتمثل تصعيدا في النزاع.

ومن المقرر أن يستمر التصويت الذي بدأ عند الساعة الثامنة صباحا، حتى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا، وفي منطقتَي خيرسون وزابوريجيا الخاضعتين لسيطرة الروس، في خضمّ الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وفي منطقتي زابوريجيا وخيرسون، طرح السؤال في ورقة الاستفتاء على الشكل الآتي: "هل تؤيد الانفصال عن أوكرانيا وتحويل المقاطعة إلى دولة مستقلة والانضمام إلى روسيا؟". أما دونيتسك ولوغانسك، فتمت صياغة السؤال كالآتي: "هل تؤيد الانضمام إلى روسيا كأحد مكونات الاتحاد (الروسي)؟".

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أنه "نظرا لضيق الوقت والافتقار إلى المعدات التقنية، اتخذ القرار بعدم إجراء تصويت إلكتروني واستخدام البطاقات الورقية التقليدية".

وستكون الإجراءات في المناطق الأربعة غير تقليدية إلى حدّ بعيد، بحسب "تاس". ففي الأيام الأربعة الأولى سيتوجه المسؤولون إلى منازل الأهالي لجمع البطاقات ثم تُفتح مراكز اقتراع في اليوم الأخير أي الثلاثاء، أمام السكان للإدلاء بأصواتهم.