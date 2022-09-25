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الموالون لموسكو بدونباس يتهمون كييف بقصف فندق

تاريخ النشر: 25/09/2022 - 12:10

الموالون لموسكو بدونباس يتهمون كييف بقصف فندق
من إقليم دونباس (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

اتهمت السلطات الموالية لروسيا في جنوب أوكرانيا قوات كييف بإطلاق صاروخ، الأحد، على فندق في مدينة خيرسون التي تحتلها القوات الروسية، ما تسبب بسقوط قتيلين أحدهما نائب سابق.

وأعلنت الإدارة المحلية الموالية لروسيا في بيان "اليوم قرابة الساعة 5,30 (2,30 ت غ)، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية صاروخا على فندق بلاي هوتيل باي ريباس" في خيرسون.

وتابع البيان "بحسب المعلومات الأولية، قتل شخصان في هذا العمل الإرهابي" مضيفا أن "عناصر الإسعاف يواصلون البحث عن ضحايا بين الأنقاض".

وقال المسؤول في الإدارة المحلية الروسية، كيريل ستريموسوف، أن أحد القتيلين هو النائب الأوكراني السابق المؤيد لروسيا أوليكسي جورافكو.

وأوضحت السلطات الموالية لروسيا أن الفندق كان يستضيف أيضا صحافيين من وسائل إعلام روسية عند إصابته بالصاروخ. ونشرت شبكة "آر تي" التلفزيونية الروسية الرسمية صورا ذكرت أنها تظهر أحد مصوريها لدى انتشاله من الحطام.

وأعلن عن هذا القصف في وقت تنظم السلطات الموالية لروسيا في أربع مناطق تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا بما فيها خيرسون، استفتاءات حول ضمها إلى روسيا تستمر حتى الثلاثاء.

ووصفت كييف وحلفاؤها الغربيون هذه الاستفتاءات بـ"المهزلة".

وسيطرت القوات الروسية على مدينة خيرسون عند بدء غزو أوكرانيا في أواخر شباط/فبراير.

وهي تقع في منطقة تشن فيها قوات كييف هجوما مضادا واسع النطاق منذ عدة أسابيع.

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#الحرب الروسية الأوكرانية
#استفتاء دونباس
#إقليم دونباس
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#ضحايا الحرب الروسية الاوكرانية

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