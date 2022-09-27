الدنمارك: تسرب الغاز من "نورد ستريم" ناجم عن "عمل متعمد"

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، مساء الثلاثاء، أن تسرب الغاز الكبير الحاصل في خطي الأنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" قرب جزيرة دنماركية في بحر البلطيق، ناجم عن "عمل متعمد" و"ليس حادثًا".

وقالت فريدريكسن، خلال مؤتمر صحافي، إن "الرأي الواضح الصادر عن السلطات هو أنه كانت أعمالًا متعمدة. نحن لا نتكلم عن حادث".

وقال وزير الطاقة والمناخ الدنماركي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي للحكومة، إن كوبنهاعن تقدر أن التسربات من خطوط الأنابيب غير المشغلة ولكن الممتلئة بالغاز ستستمر "أسبوعًا على الأقل" حتى نفاد غاز الميثان المتسرب من الأنابيب تحت الماء.

وأضافت فريدريكسن أنه "لا معلومات لدينا حتى الآن حول المسؤول عن ذلك".

وكان خطا أنابيب نورد ستريم 1 و2، في قلب التوترات الجيوسياسية في الأشهر الأخيرة، مع قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا، فيما يعتقد أنه رد على العقوبات الغربية ضدها بعد غزوها أوكرانيا.

وفي حين أن أنابيب نورد ستريم التي يديرها تحالف شركات تملك "غازبروم" الروسية الغالبية فيه، هي خارج الخدمة حاليا، إلا أن كلا الخطين لا يزالان يحتويان على الغاز.

وحدث أحد التسربات في نورد ستريم 1، في المنطقة الاقتصادية الدنماركية، والآخر في المنطقة الاقتصادية السويدية، بينما كان تسرّب نورد ستريم 2 في المنطقة الدنماركية.

وتم الإبلاغ عن تسرّب الغاز للمرة الأولى في نورد ستريم 2، مساء أمس، الإثنين.