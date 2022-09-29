إيران تهدّد مشاهيرها الداعمين للاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني

هدّدت إيران بـ"اتخاذ إجراءات" ضد مشاهيرها الذين دعموا في الأيام الأخيرة، التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، أثناء اعتقالها من قِبل "شرطة الأخلاق".

وهزّت موجة احتجاجات حصدت العشرات، إيران منذ وفاة الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عاما، في 16 أيلول/ سبتمبر، بعد أيام على اعتقالها لخرقها قواعد اللباس المشدّدة التي تفرضها إيران على النساء، خصوصا ارتداء الحجاب.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن محافظ طهران، محسن منصوري، قوله، اليوم الخميس: "سنتخذ إجراءات ضد المشاهير الذين ساهموا في تأجيج أعمال الشغب".

ودعم عدد من الرياضيين الإيرانيين المشهورين والممثلين والمخرجين، علنا الحركة الاحتجاجية، مطالبين السلطات بالاستماع إلى مطالب السكان.

وحثّ المخرج الإيراني أصغر فرهادي، الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، الناس في جميع أنحاء العالم الأحد على "التضامن" مع المتظاهرين.

وقال في رسالة مصورة عبر موقع "إنستغرام": "أدعو كل الفنانين والمخرجين والمثقّفين والناشطين في مجال الحقوق المدنية في العالم أجمع (...) كل هؤلاء الذين يؤمنون بالكرامة والحرية الإنسانية، إلى التعبير عن تضامنهم مع نساء ورجال إيران الأقوياء والشجعان عبر تصوير مقاطع فيديو والكتابة أو بأيّ طريقة أخرى".

من جهته، نشر نجم المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، علي كريمي، مرارا رسائل دعم للاحتجاجات عبر "إنستغرام" و"تويتر".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال الإيراني سردار آزمون الذي يلعب مع نادي باير ليفيركوزن الألماني لكرة القدم، إنه لا يستطيع الصمت في مواجهة حالات الوفاة بسبب القمع. وقال عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنه "لا يمكن محو ذلك من ضمائرنا. عار عليكم".

وقبل أيام، هاجم رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئي، المشاهير أيضا.

وقال: "أولئك الذين اشتهروا من خلال دعم النظام، في الأيام الصعبة انضموا إلى العدو بدلا من أن يكونوا مع الشعب. على الجميع أن يعلم أنه يجب عليهم تعويض الأضرار المادية والروحية التي لحقت بالشعب والوطن".