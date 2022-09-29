الإعصار إيان يضرب فلوريدا ويقطع الكهرباء عن مليون مسكن

وصل الإعصار الخطير للغاية "إيان" إلى اليابسة في غرب فلوريدا، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كلم في الساعة وأمطار غزيرة، مما تسبب بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأميركية الجنوبية.

وقال المركز الأميركي للأعاصير، اليوم الخميس إن "إيان" دخل الأراضي الأميركية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا، عصر الأربعاء، مشيرا إلى أنه إعصار من الفئة الرابعة على سلم تصاعدي من خمس درجات.

وحذر المركز ومقره ميامي من أن إيان "إعصار خطير للغاية"، وقد تسبب منذ الآن بفيضانات "كارثية".

وتسبب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مسكن في فلوريدا، بحسب موقع "باور آوتدج" المتخصص.

وقال الموقع إن غالبية هذه المساكن تقع على مقربة من المسار الذي سلكه الإعصار، مشيرا إلى أنه في بعض المقاطعات الساحلية انقطع التيار الكهربائي عن معظم المساكن.

وحذر حاكم الولاية رون ديسانتيس، من أن الإخلاء سيصبح أصعب لأن الرياح المتزايدة ستجبر السلطات قريبا على إغلاق جسور الطرق السريعة.

وأضاف أن ما يقرب من 60 منطقة تعليمية في فلوريدا ألغت الدراسة بسبب الإعصار، كما أبلغت شركات طيران عن إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية بسبب الإعصار.

وتعد منطقة فلوريدا الساحلية الأكثر تعرضا لخطر هبوط الإعصار على اليابسة في الولايات المتحدة؛ إذ إنها تضم شواطئ رملية ممتدة لمسافة أميال وعشرات من الفنادق داخل منتجعات.

وكان إيان قطع الكهرباء عن أنحاء كوبا بأكملها، ودمر بعضا من أهم مزارع التبغ في البلاد عندما ضرب الطرف الغربي للجزيرة كإعصار كبير الثلاثاء الماضي.