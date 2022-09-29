الكونغرس الأميركي يقر مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الخميس، على تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا تتجاوز 12 مليار دولار، وذلك خلال تبنيه تمديدا للموازنة الاتحادية للولايات المتحدة حتى كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فيما أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة "لن تعترف أبدا" بمطالبات روسيا بالسيادة على أراض أوكرانية.

وندد بايدن بالاستفتاءات التي أجرتها قوى موالية لروسيا في مناطق أوكرانية ووصفها بأنها "باطلة تماما"، وقال إن "النتائج معدة سلفا في موسكو".

ووافق أعضاء المجلس الديمقراطيون والجمهوريون، على النص بعد الظهر، علما بأنه يتضمن جانبا عسكريا يعني كييف، التزامن مع استعداد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإعلان ضم موسكو أربع مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا.

وفي هذا السياق، رصدت الولايات المتحدة ثلاثة مليارات دولار لتدريب وتجهيز ومكافأة القوات الأوكرانية. وتشمل المساعدة أيضا أكثر من 4,5 مليارات دولار لضمان "استمرار الحكومة" الأوكرانية وتلبية الحاجات الاقتصادية لكييف.

كذلك، ستخصص مليارات عدة للجيش الأميركي الذي سيستخدمها لتمويل نشر قوات في البلدان المجاورة لأوكرانيا وتأمين مخزون من الأسلحة.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إنه "بعد سبعة أشهر من بدء النزاع، من الواضح أن المساعدة الأميركية ساعدت الشعب الأوكراني إلى حد بعيد في مقاومة عدوان (الرئيس فلاديمير) بوتين".

وأضاف أنه "لكن المعركة أبعد من ان تنتهي الآن، وعلينا الاستمرار في مساعدة الشعب الأوكراني الشجاع".

ومع هذه المساعدة الجديدة، ترتفع إلى أكثر من 65 مليار دولار قيمة المساعدة الإجمالية التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ بداية العام. ويبقى أن يصوت مجلس النواب على المساعدة المذكورة قبل أن يصادق عليها الرئيس، جو بايدن.