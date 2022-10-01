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إعصار "إيان" يضرب ولايات أخرى بعد فلوريدا

تاريخ النشر: 01/10/2022 - 07:31

إعصار "إيان" يضرب ولايات أخرى بعد فلوريدا
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

ضرب إعصار "إيان"، الجمعة، ساحل ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية، بعد تدميره جزءا كبيرا من سواحل فلوريدا خلال اليومين الماضيين.

وأصدر المركز الوطني للأعاصير تحذيرات من تسبب الإعصار في حدوث عواصف على طول سواحل ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية.

وحثت السلطات المحلية سكان الولاية على سرعة إكمال أي استعدادات بشأن العاصفة.

ومن المتوقع حدوث "فيضانات كبيرة" في سواحل الولايتين، إضافة إلى ساحل ولاية فيرجينيا (جنوب شرق)، حسب المركز.

وفي ولاية فلوريدا، تم تأكيد وفاة ما لا يقل عن 21 شخصا، حتى صباح الجمعة، في ظل تقارير تشير، صباح السبت، إلى أن عدد الوفيات في فلوريدا وصل إلى 42.

والخميس، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، فلوريدا "منطقة كوارث كبرى" بسبب الإعصار الذي خلف أضرار كارثية واسعة النطاق في معظم أنحاء جنوب غربي الولاية حيث لا يزال 2.6 مليون شخص دون كهرباء.

والأربعاء، اجتاح إعصار "إيان" ساحل خليج ولاية فلوريدا ليضربها بعواصف قوية وأمطار غزيرة.

بودكاست عرب 48

#إعصار "إيان"
#فلوريدا

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