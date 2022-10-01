الاتفاق النووي: قطر تحث إيران على التوصل لتوافق مع واشنطن

بحثت قطر وإيران، السبت، تطورات مفاوضات العودة إلى خطة العمل المشترك بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي، وذلك خلال محادثة هاتفية بين وزيري الخارجيتين، القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أنه "جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة".

وأضافت أن "آل ثاني جدد خلال الاتصال التأكيد على تطلع دولة قطر إلى توصل إيران وواشنطن إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع".

وأضافت نقلا عن وزير الخارجية القطري "مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف، وأن يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة".

وتجري المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأميركية في أيار/مايو 2018، في العاصمة النمساوية منذ نيسان/أبريل من العام الماضي.