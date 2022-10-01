تركيا تهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

عرب ٤٨ / أ ف ب

هدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، بأن بلاده لن تصادق على طلب عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "حتى يتم الوفاء بالوعود" التي قطعتها الدولتان.

وذكر إردوغان أمام البرلمان التركي "طالما لم يتم الوفاء بالوعود التي قُطعت لبلدنا، فسوف نبقى على موقفنا المبدئي"، علمًا أنه يهدد منذ أيار/مايو بعرقلة انضمام الدولتين إلى الناتو.

وأضاف "نتابع من كثب ما إذا كان سيتم الوفاء بالوعود التي قطعتها السويد وفنلندا أو لا، وبالتأكيد فإن القرار النهائي يعود إلى برلماننا الكبير".

وشدد إردوغان على أهمية "المعركة ضد الإرهاب"، علما أنه يتهم البلدين بحماية مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية اللذين تصنفهما أنقرة إرهابيين.

وحتى اليوم، صادقت 28 دولة عضوا في حلف الأطلسي من أصل ثلاثين على انضمام السويد وفنلندا.

ويبقى أن توافق المجر وتركيا على ذلك وتحيل هذه الموافقة على برلماني البلدين.

وفي تنازل لافت حيال تركيا لضمان موافقتها على انضمامها إلى الاطلسي، أعلنت السويد أمس، الجمعة، أنها عاودت السماح بتصدير المعدات العسكرية إلى تركيا.

ورفع هذه القيود كان ضمن الشروط التي حددتها أنقرة.