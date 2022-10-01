كابُل: ارتفاع حصيلة قتلى التفجير الانتحاري إلى 35

عرب ٤٨/ أ ف ب

ارتفعت حصيلة القتلى جراء تفجير انتحاري استهدف قاعة دراسية في كابُل إلى 35 شخصا على الأقل، وفق ما أفادت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان "فرانس برس"، السبت.

وجاء في بيان للبعثة بأن "الحصيلة الأخيرة لضحايا الاعتداء بلغت 35 قتيلا على الأقل و82 جريحا"، وذلك في إشارة إلى هجوم، الجمعة، على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية.

وفجّر انتحاري نفسه، الجمعة، في مركز تعليمي في كابُل بينما كان مئات الطلاب يجرون امتحانات الدخول إلى الجامعات في حي دشت البرشي.

ويعد الحي الواقع في غرب العاصمة جيبا تقطنه غالبية شيعية تضم أفرادا من أقلية الهزارة المضطهدة تاريخيا في أفغانستان والتي استهدفت بهجمات كانت من بين الأكثر دموية في السنوات الأخيرة.

وأعلنت شرطة كابُل حتى الآن عن مقتل 20 شخصا وإصابة 27 آخرين بجروح.

ولم تعلن أي مجموعة بعد مسؤوليتها عن الاعتداء.