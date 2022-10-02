القوات الأوكرانية تستعيد ليمان بعد انسحاب الجيش الروسي

أقرت موسكو بانسحاب القوات الروسية من مدينة ليمان التي استعادتها القوات الأوكرانية السبت، وسط ترحيب أميركي بالتقدم الأوكراني، حيث وعد الرئيس فولوديمير زيلينسكي باستعادة مدن أخرى في منطقة دونيتسك، وحذر المسؤولين الروس من أن يصبحوا "أكباش فداء".

كتبت وزارة الدفاع الأوكرانية على تويتر "قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك"، وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو يُظهر جنديين أوكرانيين يلوحان بالعلم الوطني ثم يعلقانه إلى جانب لافتة كُتب عليها "ليمان" عند مدخل المدينة.

وقال حاكم إقليم لوغانسك سيرغي غايداي، في تغريدة، إن القوات الأوكرانية أغلقت جميع طرق مغادرة ونقل الذخيرة إلى الروس.

وكان المتحدث باسم الجيش الأوكراني أعلن إحكامهم السيطرة على جميع الطرق اللوجستية في مدينة ليمان، مؤكدا أن الممرات وطرق الإمداد للقوات الروسية تقع تحت سيطرة نيران المدفعية الأوكرانية، علما بأن القوات الروسية سيطرت في أيار/مايو الماضي، على هذه المدينة الإستراتيجية.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الانفصالية المتحالفة معها انسحبت إلى "مناطق أكثر فائدة من ميناء كراسني بمنطقة دونيتسك، بسبب التهديد الأوكراني بالحصار".

وأضافت في بيان أن قواتها دمرت في يوم واحد أكثر من 200 وحدة عسكرية من القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن، الجمعة، أن مناطق لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون الأوكرانية باتت روسية، وأن سكانها باتوا مواطنين روسيين إلى الأبد، وذلك عقب استفتاءات نظمتها موسكو لاقت رفضا واسعا من كييف والغرب وحتى الأمم المتحدة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، بشأن دفاع كييف المتواصل عن سيادتها، حيث أكد بلينكن أن بلاده ستواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها من خلال تعزيز موقفها عسكريا ودبلوماسيا.

ومن ناحيته، رحب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بسيطرة أوكرانيا على ليمان، وقال في مؤتمر صحافي في هاواي "بالتأكيد إنه أمر مهم. ما نراه الآن يشجعنا جدا".

وأشار أوستن إلى أن ليمان تقع عبر خطوط الإمداد التي استخدمتها روسيا لدفع قواتها وعتادها إلى الجنوب والغرب، مع مواصلة الحرب التي بدأت قبل أكثر من 7 أشهر.