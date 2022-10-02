فلوريدا: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيان إلى 44

أسفر الإعصار إيان عن مصرع 44 شخصا في فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة، وفقا لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات الأميركية، اليوم الأحد.

وقال جهاز الطب الشرعي في فلوريدا "هناك الآن 44 وفاة تعزى إلى الإعصار إيان". وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 25 قتيلا.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن 1.9 مليون شخص في ولاية فلوريدا، كما تلقت السلطات المحلية أكثر من 200 ألف بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي في ولاية كارولينا الجنوبية، أمس السبت، و138 ألف بلاغ آخر في ولاية كارولينا الشمالية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ في ولايتي فلوريدا وكارولينا الجنوبية.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيتوجه هذا الأسبوع إلى بورتوريكو وفلوريدا، لمعاينة الأضرار التي خلفها الإعصاران فيونا وإيان.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير على تويتر، أن بايدن والسيّدة الأولى جيل بايدن سيتوجهان، غدا الإثنين، إلى بورتوريكو التي عانت دمارا كبيرا جراء إعصار فيونا الشهر الماضي.

أما الأربعاء، فيتوجه بايدن وزوجته إلى فلوريدا، حيث تسبب الإعصار إيان في دمار شامل وخلف عشرات القتلى.