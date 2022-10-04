ترامب يقاضي شبكة "سي. أن. أن." ويطالب بـ475 مليون دولار

قدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد شبكة ‏CNN‏ "سي. أن. أن" بتهمة ‏التشهير، مدعيا أن شبكة الأخبار صعدت حملة تشهير ضده مؤخرا، لأنها تخشى أن ‏يترشح لإعادة انتخابه في عام 2024.‏

وقال محامو الرئيس السابق في الدعوى، إن شبكة "سي. أن. أن."، حاولت ‏تشويه سمعة ترامب "بسلسلة من التسميات الفاضحة والكاذبة، والتشهير أكثر من أي ‏وقت مضى، مثل "العنصري" و"التابع لروسيا" و"العصيان" و"هتلر".

وقدمت الأوراق الرسمية، الإثنين، في محكمة اتحادية في فورت لودرديل، فلوريدا ‏وطالب ترامب بتعويضات لا تقل عن 475 مليون دولار، بحسب الادعاء.‏

وكتب محامو الرئيس السابق "إلى جانب إبراز أي معلومات سلبية عن المدعي وتجاهل ‏جميع المعلومات الإيجابية عنه، سعت ‏CNN‏ إلى استخدام تأثيرها الهائل، لتشويه سمعة المدعي في أذهان مشاهديها وقرائها من أجل ‏هزيمته سياسيا".‏

ولم يتردد ترامب في مقاضاة أعدائه منذ تركه منصبه، رغم أنه حقق نجاحا، إلا أنه محكمة فيدرالية في فلوريدا رفضت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، الدعوى القضائية التي اتهمت فيها منافسته ‏في الانتخابات هيلاري كلينتون وعشرات آخرين بالتآمر ضده بزعم مزاعم روسية مزيفة.‏

وتأتي الدعوى في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق تحقيقا جنائيا من قبل وزارة العدل بتهمة الاحتفاظ بسجلات حكومية في منزله بفلوريدا، بعد تركه منصبه في كانون الثاني/يناير 2021.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة التحقيق في هجوم 6 يناير 2021 على الكونغرس جلسة الاستماع القادمة وربما تكون يوم الخميس 13 من تشرين أول/ أكتوبر. ويتهم الرئيس ترامب بتشجيع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول.

وتوترت العلاقات بين ترامب و"سي. أن. أن."، خلال فترة حكمه للولايات المتحدة، حيث سحب البيت الأبيض التصريح الصحفي لمراسل الشبكة جون أكوستا، بعد أن دخل في جدال حاد مع الرئيس الأميركي السابق خلال مؤتمر صحافي.