  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إصابة نحو 500 شخص في زلزال يضرب شمال غرب ايران

تاريخ النشر: 05/10/2022 - 12:34

إصابة نحو 500 شخص في زلزال يضرب شمال غرب ايران
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب أكثر من 500 شخص بجروح متفاوتة، في زلزال بقوة 5,4 درجات وقع فجر اليوم، الأربعاء، في شمال غرب إيران، كما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية.

وقال محافظ أذربيجان الغربية، محمد صادق معتمديان، للتلفزيون الرسمي إن "الزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات في محافظة أذربيجان الغربية أدى إلى جرح 528 شخصا نقل 135 منهم إلى المستشفى".

وأضاف أن الزلزال وارتداداته "دمر خمسين منزلا وألحق أضرارا بـ500 منزل في 12 قرية في المحافظة". وبث التلفزيون الحكومي مقاطع فيديو للدمار خلال الزلزال الذي وقع حوالي الساعة 03,30 فجرا.

وقال الناطق باسم إدارة الطوارئ في البلاد، مجتبى خالدي، لشبكة التلفزيون الحكومية، إن "الكهرباء والمياه قطعتا في القرى" بالقرب من مدينتي سالماس وخوي القريبتين من مركز الزلزال.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، وأن سكان ولايتي وان وهكاري التركيتين شعروا به. وذكرت أن مركز الزلزال يبعد عن قضاء باش قلعة بولاية وان التركية مسافة 62 كيلومترا.

بودكاست عرب 48

#إيران
#زلزال
#هزة أرضية

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إعادة تعيين أحمد نواف الصباح رئيسا لوزراء الكويت
إعادة تعيين أحمد نواف الصباح رئيسا لوزراء الكويت

2022-10-05

بوتين يوقع قانون ضم أربع مناطق في أوكرانيا إلى روسيا
بوتين يوقع قانون ضم أربع مناطق في أوكرانيا إلى روسيا

2022-10-05

واشنطن تؤكد السماح لمواطن أميركي معتقل لدى طهران بمغادرة إيران
واشنطن تؤكد السماح لمواطن أميركي معتقل لدى طهران بمغادرة إيران

2022-10-05

الأكثر قراءة

مصرع شاب من طمرة في حادث طرق

مصرع شاب من طمرة في حادث طرق

2022-10-04
النائب أبو شحادة يدعو السفراء الأوروبيين لحضور جلسة شطب التجمع

النائب أبو شحادة يدعو السفراء الأوروبيين لحضور جلسة شطب التجمع

2022-10-04

"التراجع عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيمس بأمن إسرائيل"

2022-10-04
حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

2022-10-04
إرهاب المستوطنين يتصاعد: مواجهات واعتقالات بالضفة

إرهاب المستوطنين يتصاعد: مواجهات واعتقالات بالضفة

2022-10-04