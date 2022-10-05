إصابة نحو 500 شخص في زلزال يضرب شمال غرب ايران

أصيب أكثر من 500 شخص بجروح متفاوتة، في زلزال بقوة 5,4 درجات وقع فجر اليوم، الأربعاء، في شمال غرب إيران، كما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية.

وقال محافظ أذربيجان الغربية، محمد صادق معتمديان، للتلفزيون الرسمي إن "الزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات في محافظة أذربيجان الغربية أدى إلى جرح 528 شخصا نقل 135 منهم إلى المستشفى".

وأضاف أن الزلزال وارتداداته "دمر خمسين منزلا وألحق أضرارا بـ500 منزل في 12 قرية في المحافظة". وبث التلفزيون الحكومي مقاطع فيديو للدمار خلال الزلزال الذي وقع حوالي الساعة 03,30 فجرا.

وقال الناطق باسم إدارة الطوارئ في البلاد، مجتبى خالدي، لشبكة التلفزيون الحكومية، إن "الكهرباء والمياه قطعتا في القرى" بالقرب من مدينتي سالماس وخوي القريبتين من مركز الزلزال.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، وأن سكان ولايتي وان وهكاري التركيتين شعروا به. وذكرت أن مركز الزلزال يبعد عن قضاء باش قلعة بولاية وان التركية مسافة 62 كيلومترا.