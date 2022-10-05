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بوتين يوقع مرسوما لنقل ملكية محطة زباروجيا الأوكرانية لروسيا

تاريخ النشر: 05/10/2022 - 19:43

بوتين يوقع مرسوما لنقل ملكية محطة زباروجيا الأوكرانية لروسيا
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما يقضي بنقل ملكية محطة زاباروجيا الأوكرانية للطاقة النووية إلى بلاده.

وجاء في المرسوم الذي نشره موقع الرئاسة الروسية، أنه "سيتم منح الأذونات اللازمة لتشغيل محطة زاباروجيا للطاقة النووية".

وأضاف المرسوم أنه "سيتم نقل ملكية المحطة إلى روسيا، وتم الإيعاز للحكومة الروسية بهذا الشأن".

محطة زاباروجيا النووية(Getty Images)

ومحطة زاباروجيا التي تقع جنوب شرقي أوكرانيا، تٌعتبر محطة الطاقة النووية الأكبر في أوروبا، وانتقلت إلى السيطرة الروسية في 4 آذار/ مارس الماضي.

ومنذ 24 فبراير/ شباط تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو.

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#بوتين
#محطة زاباروجيا
#أوكرانيا
#روسيا
#الحرب الروسية الأوكرانية

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