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مسؤول عسكريّ إيرانيّ: معظم موقوفي الاحتجاجات أبناء ​​15 عاما 

تاريخ النشر: 06/10/2022 - 16:01

مسؤول عسكريّ إيرانيّ: معظم موقوفي الاحتجاجات أبناء ​​15 عاما 
جانب من تظاهرة في تركيا منددة بوفاة الشابة أميني (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلن مسؤول عسكري إيراني كبير، أن معظم موقوفي الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، تبلغ أعمارهم 15 عاما.

وقال نائب القائد العام لحرس الثورة، الأميرال علي فدوي، إن "الشباب الذين تأثروا بوسائل التواصل الاجتماعي يستغلهم العدو"، دون مزيد توضيح.

وأوضحت وكالة إرنا شبه الرسمية، الخميس، أن "الموقوفين لم يكونوا على دراية بالتعليم والإبداع والتوجيه، وأصبحوا ضحية وسائل التواصل الاجتماعي وفريسة سهلة للأعداء".

ومع بدء العام الدراسي الجديد في إيران، بدأ طلاب المدارس الإعدادية والثانوية وكذلك الجامعات يشاركون في الاحتجاجات المستمرة في البلاد.

وفي 16 أيلول/ سبتمبر اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

بودكاست عرب 48

#مهسا أميني
#إيران
#الاحتجاجات في إيران
#موقوفي الاحتجاجات

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