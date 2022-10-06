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مصرع 15 شخصا بغرق قارب لمهاجرين قبالة سواحل اليونان

تاريخ النشر: 06/10/2022 - 07:17

مصرع 15 شخصا بغرق قارب لمهاجرين قبالة سواحل اليونان
(أ.ب- توضيحية)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد آخرون في غرق قارب لمهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس باليونان، كما أعلن خفر السواحل اليوناني صباح اليوم الخميس.

وقال خفر السواحل في بيان إنه تم انتشال 15 جثة بالقرب من جزيرة ليسبوس، بعد غرق زورق يعتقد أنه كان يقل نحو أربعين شخصا شرق الجزيرة بسبب رياح عاتية.

وتحدثت السلطات عن غرق مركب ثان يقل 95 شخصا على ما يبدو بالقرب من شبه جزيرة بيلوبونيز.

وغرق القارب شرق جزيرة ليسبوس القريبة من الساحل التركي، وسارعت سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية لإجراء عمليات بحث وإنقاذ مع هبوب رياح قوية في المنطقة. وتم إجراء بحث على طول الساحل الأوسع لجزيرة ليسبوس بحثا عن المهاجرين الذين ربما وصلوا إلى الشواطئ، وعثر على 3 عالقين في منطقة نائية.

وقال خفر السواحل إن سرعة الرياح في منطقة سيتيرا بلغت 102 كلم في الساعة.

وشهدت اليونان زيادة في حركة المهاجرين هذا العام إذ يسلك المهربون في كثير من الأحيان أطول وأخطر طريق في جنوب البلاد.

ولم تعد تبحر القوارب المتهالكة تبحر من تركيا بل من لبنان للالتفاف على الدوريات في بحر إيجه ومحاولة الوصول إلى إيطاليا.

وقال خفر السواحل اليوناني إنه أنقذ حوالى 1500 شخص في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل أقل من 600 في 2021.

ومنذ كانون الثاني/يناير الماضي، لقي عشرات المهاجرين حتفهم شرقي البحر المتوسط، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا 111 شخصا عام 2021، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

من جهتها، تواجه اليونان اتهامات من منظمات غير حكومية ووسائل إعلام بسبب مسؤوليتها عن الإبعاد القسري وغير القانوني للمهاجرين عن حدودها البحرية والبرية، وتقول الحكومة اليونانية المحافظة إنها لطالما رفضت تنفيذ مثل هذه الإجراءات.

وتفيد وكالة أنباء الأناضول التركية بأن حرس السواحل الأتراك أنقذوا العام الماضي نحو 15 ألف شخص صدتهم اليونان.

بودكاست عرب 48

#اليونان
#غرق
#قارب لمهاجرين
#جزيرة ليسبوس

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