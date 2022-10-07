مصرع 23 مهاجرا على الأقلّ في حادثي غرق في اليونان

لقي ما لا يقل عن 23 شخصا مصارعهم، إثر غرق زورقين كان على متنهما مهاجرون في اليونان، بفارق ساعات يومي الأربعاء والخميس، وفقا لحصيلة جديدة لخفر السواحل اليونانيين، اليوم الجمعة.

وتم انتشال ما لا يقل عن خمس جثث في جزيرة كيثيرا جنوب البيلوبونيز، حيث جنح مركب شراعي على متنه 95 مهاجرا ليل الأربعاء الخميس، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن الناطق باسم خفر السواحل اليونانيين.

وفي حادث آخر وقع صباح أمس الخميس، لقي ما لا يقل عن 18 شخصا معظمهم من النساء، حتفهم، قبالة جزيرة ليسبوس شرق المتوسط، وفقا للمصدر نفسه. وواجه المركبان رياحا عاتية وبحرا هائجا.

وفي كيثيرا، تم إنقاذ 80 شخصا من الغرق بينما عثر على 28 شخصا قبالة ليسبوس.

وبحسب قناة "إي آر تي" اليونانية العامة، فإن هؤلاء من الجنسية الصومالية.

من مكان انتشال عدد من الجثث (Getty Images)

واضطر رجال الإنقاذ إلى استخدام رافعة لإنقاذ عشرات الناجين، الذين علقوا عند منحدر في جزيرة كيثيرا وسط بحر عاصف.

ودعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس من براغ إلى "القضاء تماما على شبكات المهربين الذين يستغلون أشخاصا أبرياء ويائسين"، يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي على متن قوارب ليست صالحة للإبحار.

ومن الصعب عموما تحديد حصيلة الضحايا بدقة، لأن بعض الجثث لا يتم انتشالها، أو يُعثَر عليها على الشاطئ بعد أسابيع.