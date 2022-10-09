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إعادة ربط محطة زاباروجيا النوويّة بشبكة الكهرباء

تاريخ النشر: 09/10/2022 - 23:28

إعادة ربط محطة زاباروجيا النوويّة بشبكة الكهرباء
محطة زاباروجيا النووية(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُعيد ربط محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، بشبكة الكهرباء، بحسب ما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، والتي وصفت هذا الأمر بأنه "استراحة مؤقتة في مواجهة وضع لا يمكن تحمله".

وكانت الوكالة قد أعلنت السبت أن هذه المنشأة النووية في جنوب أوكرانيا، الأكبر في أوروبا، خسرت آخر مصدر خارجي لتغذيتها بالكهرباء بسبب تجدد القصف، وباتت تعول على مولدات لحالات الطوارئ، بهدف تأمين التيار الذي تحتاج إليه لأداء بعض وظائف السلامة، وبينها تبريد مفاعلاتها الستة المتوقفة جميعا.

وكتب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي عبر حسابه في "تويتر": "تؤكد فرقنا في زاباروجيا أن خط التغذية الخارجي الذي فُقد أمس (السبت) تمت إعادته، وأنه تمت إعادة ربط (المحطة) بالشبكة، الأمر الذي يشكل استراحة موقتة في مواجهة وضع لا يمكن تحمله".

وأضاف مدير الوكالة الأممية: "نحتاج إلى منطقة حماية" حول المحطة، لافتا إلى أنه يعتزم التوجه إلى روسيا على أن يلتقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قريبا، "بهدف إقامة هذه المنطقة".

وسيطرت القوات الروسية في آذار/ مارس على محطة زاباروجيا الواقعة في جنوب أوكرانيا على ضفة نهر دنيبر.

وأعلنت روسيا رسميا، الأربعاء، الاستحواذ على المحطة، إثر ضمها أربع مناطق أوكرانية تقع المنشأة في إحداها، مستندة إلى "استفتاءات" لتقرير المصير لم يعترف بها المجتمع الدولي.

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#محطة زاباروجيا النوويّة
#ربط بالكهرباء
#الحرب الروسية الأوكرانية
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#روسيا
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