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الرئاسة الأوكرانية: قصف على "مدن عديدة".. قتلى وجرحى بانفجارات جديدة في كييف

تاريخ النشر: 10/10/2022 - 11:35

الرئاسة الأوكرانية: قصف على "مدن عديدة".. قتلى وجرحى بانفجارات جديدة في كييف
من أماكن الاستهداف في العاصمة الأوكرانية كييف
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: طارق طه

هزت عدة انفجارات، الإثنين، وسط العاصمة الأوكرانية كييف بعد أشهر من الهدوء النسبي، وأسفرت عن قتلى وجرحى، وفق معطيات أولية.

وقال عمدة بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، على "تيليغرام" إن "عدة انفجارات هزت منطقة شيفتشينكيفسكي" وهي منطقة كبيرة وسط كييف تضم البلدة القديمة التاريخية بالإضافة إلى العديد من المكاتب الحكومية.

وقالت الرئاسة الأوكرانية إن "انفجارات دوت في عدة مدن بأنحاء البلاد بينها العاصمة كييف" وأعلنت عن سقوط ضحايا.

ونشرت ليزيا فاسيلينكو، عضو البرلمان الأوكراني، صورة على "تويتر" تظهر أن انفجارًا واحدًا على الأقل وقع قرب المبنى الرئيسي لجامعة كييف الوطنية وسط العاصمة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

ونقلت الوكالة الأميركية عن متحدث خدمة الطوارئ في كييف قوله إن هناك "قتلى وجرحى جراء الانفجارات"، دون تحديد حصيلة أولية لعدد الضحايا.

وكانت وسائل إعلامية محلية نقلت عن شهود عيان قولهم إنه شاهدوا الدخان يتصاعد من بعض المباني في مناطق بوسط المدينة.

ولم تكشف السلطات الأوكرانية حتى الساعة (6:22 ت.غ) أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجارات أو المسؤول عنها.

يشار إلى أن الانفجارات في كييف وقعت بعد يوم واحد من اتهام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المخابرات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق الروسية، مساء الأحد، إنه "ما من أدنى شك في أنه هجوم إرهابي استهدف تدمير موقع حساس في البنية التحتية الروسية".

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#الحرب الروسية الأوكرانية
#انفجارات في كييف

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