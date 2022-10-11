مجموعة السبع تتعهّد بـ"محاسبة" بوتين: الضربات الصاروخيّة بأوكرانيا "جريمة حرب"

تعهّد قادة مجموعة السبع بـ"محاسبة" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن الضربات الصاروخية الروسية التي تستهدف أوكرانيا منذ يومين.

وجاء في بيان صدر في أعقاب اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: "ندين هذه الهجمات بأشد العبارات، ونذكّر بأن الهجمات العشوائية على المدنيين الأبرياء تشكل جريمة حرب".

وأضاف البيان: "سنحاسب الرئيس بوتين والمسؤولين" عن هذه الضربات.

إلى ذلك، اعتبر القادة المجتمعون في برلين أن إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين موسكو ومينسك، سيشكل "أحدث مثال على تواطؤ" بيلاروسي مع روسيا في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وشدد القادة في بيانهم الصادر في أعقاب الاجتماع الطارئ مع زيلينسكي بالقول: "نكرر دعوتنا السلطات البيلاروسية إلى الكف عن السماح للقوات المسلحة الروسية باستخدام" أراضيها لمؤازرة الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا.

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وأشار قادة دول مجموعة السبع إلى أنهم أكدوا لزيلينسكي "رسوخ وثبات" التزامهم في "توفير الدعم الذي تحتاج إليه أوكرانيا للمحافظة على سيادتها ووحدة أراضيها".

وتعّهدوا بمواصلة توفير "الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني" و"الوقوف بحزم إلى جانب أوكرانيا طالما اقتضى الأمر ذلك".

وتابعوا: "نحن ملتزمون بدعم أوكرانيا في تلبية احتياجاتها استعدادا للشتاء".

وقالوا: "ما من بلد يريد السلام أكثر من أوكرانيا التي عانى شعبها من الموت والتهجير وفظاعات لا تحصى من جراء العدوان الروسي".

نقل جثة من مقبرة جماعية في منطقة دونيتسك (Getty Images)

وفي معرض إبداء "التضامن" مع أوكرانيا، رحّب القادة بـ"استعداد" زيلينسكي "لسلام عادل" يكون مبنيا على ميثاق الأمم المتحدة لحماية وحدة أراضي أوكرانيا، و"قدرتها على الدفاع عن نفسها في المستقبل".

إلى ذلك، يقتضي أي سلام عادل ضمان "تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها، بما في ذلك استكشاف السبل لتحقيق ذلك بتمويل من روسيا" والمضي قدما في "المحاسبة عن الجرائم الروسية المرتكبة خلال الحرب".